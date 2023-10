Domani a Matera per LAMS – “Prospettive Music Festival”, “Schiavo Marchegiani PIANO duet”

LAMS – “Prospettive Music Festival”

“Schiavo Marchegiani PIANO duet”

da Mozart a Dvorak

Sabato 28 ottobre 2023 ore 20:30

Chiesa di San Giovanni Battista

Matera

Continua il “Prospettive Music Festival”, la stagione di concerti del Lams di Matera, che ha visto esibirsi grandi artisti italiani e stranieri e giovani musicisti talentuosi vincitori di concorsi internazionali. Protagonista del prossimo evento della rassegna sarà il Duo pianistico “Schiavo-Marchegiani” che ci regalerà un programma di grande fascino e spessore, spaziando da Mozart a Rossini, da Schubert a Brahms fino a Dvorak. Un duo che si è esibito in nei più importanti teatri di tutto il mondo, dal Carnegie Hall di New York al Suntory Hall a Tokyo e apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni.

Lo scenario sarà quello suggestivo della Chiesa di San Giovanni Battista che, con la sua particolarità acustica e architettonica, ha saputo regalare alla rassegna numerose serate d’eccezione.

Il programma prevede la Sonata in fa maggiore K.497 di Mozart, le Danze Slave di Dvorak, la Fantasia in Fa minore di Schubert e le Danze Ungheresi di Brahms. Per concludere la nota e amatissima Overture “L’Italiana in Algeri” di Rossini. Il “Prospettive Music Festival”, ancora una volta, propone un appuntamento di grande profilo musicale che saprà incontrare il consenso del pubblico della Città dei Sassi.

Schiavo-Marchegiani Piano Duet

Come solisti e in duo, Sergio Marchegiani e Marco Schiavo hanno tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo: Carnegie Hall di New York, Philharmonie e Konzerthaus di Berlino, Sala d’Oro del Musikverein e Konzerthaus a Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Laeiszhalle di Amburgo, Rudolfinum e Smetana Hall a Praga, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Suntory Hall a Tokyo. Si sono esibiti a Roma, Parigi, Zurigo, Ljubljana, Sofia, Istanbul, Helsinki, Mosca, San Pietroburgo, Montreal, Washington, Città del Messico, Montevideo, San Paolo del Brasile, Hong Kong, Bangkok, Johannesburg, Pretoria, Singapore, ecc. Hanno all’attivo collaborazioni con importanti orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra, i Berliner Symphoniker, la Budapest Symphony Orchestra, la Prague Radio Symphony Orchestra, la Sofia Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Istanbul, la New York Symphonic Orchestra e la Johannesburg Symphony Orchestra.

Sergio Marchegiani e Marco Schiavo sono artisti Decca. Nel 2014 la prestigiosa etichetta ha pubblicato il loro primo CD interamente dedicato a Schubert; il secondo, pubblicato nel 2018, è dedicato le 21 Danze Ungheresi e ai 16 Valzer op. 39 di Brahms. All’inizio del 2020 esce il nuovo CD con i Concerti per due pianoforti K. 242 e K. 365 di Mozart e il Concerto per pianoforte a 4 mani di Kozeluch registrati a Londra con la Royal Philharmonic Orchestra. Il loro ultimo progetto discografico è l’integrale delle opere per pianoforte a 4 mani di Mozart, registrato al Mozarteum di Salisburgo pubblicato in due CD da Decca nel 2021 e nel 2023. Hanno inoltre registrato per emittenti radio-televisive nazionali in Italia (RAI Radio3), Germania, Svizzera (RTS), Repubblica Ceca, Bulgaria, Russia, Messico e Hong Kong.

Dal 2022 collaborano con l’attore Michele Placido nello spettacolo “Il sosia. Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista”, appositamente scritto da Stefano Valanzuolo.