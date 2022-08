Domani, 3° appuntamento a Matera col Fadiesis Accordion Festival e il Renzo Ruggieri Group

Martedì 23 agosto (con inizio alle ore 20.45, ingresso euro 10) ci sarà il terzo e ultimo appuntamento a Matera, nel Giardino del Museo Ridola (In caso di maltempo, il concerto si terrà nella sala al primo piano del Museo Ridola), del Fadiesis Accordion Festival con il Renzo Ruggieri Group, prima della serata finale a Venosa in programma mercoledì 24 agosto.

Il Mosaico che da il titolo alla dodicesima edizione del festival internazionale fisarmonicistico, ideato e promosso dall’Associazione Fadiesis di Pordenone, si è arricchito di una nuova e preziosa tessera: la collaborazione con l’Onyx Jazz Club. E con l’ultratrentennale associazione jazzistica di Matera il Fadiesis Accordion Festival presenta il concerto: Accordion Voyage.

“Già direttore artistico di importanti festival -si legge in una nota- fra cui il prestigioso Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo (PIF), Renzo Ruggieri attualmente dirige l’Italia Award Contest di cui è anche ideatore. Il musicista è uno dei primi fisarmonicisti a pubblicare e creare una didattica moderna per fisarmonica jazz/moderna (attualmente è docente presso il Conservatorio di Teramo) con allievi vincitori dei più importanti concorsi internazionali. A Matera si esibirà con una formazione di straordinari musicisti, virtuosi del proprio strumento, con numerose esperienze concertistiche e discografiche in qualità di leader e di sidemen all’attivo. Nel Giardino del Museo Ridola il pubblico potrà ascoltare Glauco Di Sabatino, drums, Massimo Moriconi, double bass, Paolo Di Sabatino, piano, e naturalmente Renzo Ruggieri, accordion.

Il repertorio del gruppo – personale ed elegante – oscilla fra standard e composizioni originali e coinvolge il pubblico con la sua pronunciata italianità.

Con il concerto Accordion Voyage del Renzo Ruggieri Group, il Fadiesis Accordion Festival saluta il pubblico di Matera ma non la Basilicata. Mercoledì 24 agosto sarà l’Auditorium di San Domenico a Venosa a ospitare l’ultimo appuntamento in terra lucana del Fadiesis Accordion Festival.

Il Fadiesis Accordion Festival 2022 è realizzato con il patrocinio di: Ministero della Cultura (MiC) – Museo Nazionale di Matera (MNM); Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Basilicata; Fondazione Matera – Basilicata 2019; Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone; Comune di Venosa.

Hanno collaborato all’edizione 2022 del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Eu Japan Fest; Fondazione Astor Piazzolla; Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia; Associazione “Recuperiamo San Domenico” di Venosa; Associazione Matè; Onyx Jazz Club; Palazzo Viceconte; Lucania Musicale.”

Per ulteriori informazioni sul Festival Internazionale Fisarmonicistico: https://accordionfestival.fadiesis.org/