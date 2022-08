Dodi Battaglia recupera concerto a Pomarico il 1 settembre

Guarito e pronto a riprendere il Tour dei concerti” Inno alla Musica tour 2022” dopo l’indisposizione di prima di ferragosto, che lo ha portato al ricovero in ospedale a Castellaneta( Taranto). Sulla sua pagina facebook,una delle colonne dei Pooh, dalla voce inconfondibile annuncia che il 1 settembre terrà il concerto a Pomarico (Matera), del 12 agosto scorso, annullato per moivi di salute. Fans e compaesani, sindaco Francesco Mancini in testa, pronti ad applaudirlo.