Dj Albertino ed Eiffel 65 al Parco Ferrari di Modena

E’ qui la festa? A Modena, al Parco Ferrari dal 30 maggio al 2 giugno, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra musica, gastronomia, artigianato e sfilata di mezzi d’epoca. E per gli appassionati di musica, soprattutto se vorranno ballare fino all’alba c’è davvero un doppio piatto forte da non perdere con le esibizioni del deejay Albertino con Tremenda, venerdì 30 maggio, naturalmente dopo le 23.00, che abbiamo apprezzato dal vivo quest’anno per il carnevale di Montescaglioso, https://giornalemio.it/eventi/eoo-eeeho-dj-albertino-a-tutto-mix-per-il-carnevale-di-montescaglioso/, e poi gli Eiffel 65 un altro monumento della dance sabato 31 maggio a partire dalla stessa ora. Non sono i soli. Ce n’è per tutti i gusti. Ed è tutto gratis. Un bell’esempio, riportato dal portale Modena Today,di come si possano creare eventi che muovo l’economia. Serve cultura d’impresa e una direzione artistica lungimirante, che lavori in tal senso. Appunti da concerto per il futuro sindaco di Matera…



DAL SITO DI MODENA TODAY

Parco Ferrari di Modena si prepara ad un grande evento musicale, che si terrà a cavallo tra maggio e giugno e porterà sul palco anche alcuni grandi nomi della musica. Moodna Park è il nome del festival organizzato tra il 30 maggio e il 2 giugno, che riconsegnerà alla musica quell’area che 8 anni fa ha conosciuto il più grande evento della storia cittadina, quel Modena Park targato Vasco Rossi a cui il festival si ispira nal nome.

Nelle quattro serate si esibiranno tra gli altri gli Eifel 65, dJ Albertino, Non Siamo Mica Gli Americani, Nicola Zucchi, Disco Euphoria, Figli dei Fiori di Pesco e tanti altri.

Nell’area del parco saranno poi allestiti svariati stand di street food con specialità di tutto il mondo: borlenghi, tigelle, tacos, ravioli cinesi, arrosticini, poke e non solo. E’ prevista anche un’area dedicata all’artigianato, con 30 espositori che esporranno le loro creazioni. Oltre alla musica si terranno eventi collaterali, fra cui sfilate di Fiat 500 e Vespe d’epoca.

Il programma

Venerdì 30 maggio

GROOVE PROPAGANDA ore 19.00 – 20.30

FIGLI DEI FIORI DI PESCO ore 20.30 – 21.45

DJ REKS ore 21.45 – 23.00

TREMENDA & DJ ALBERTINO ore 23.00 – 01.00

Sabato 31 maggio

MADDUDE OFFICIAL ore 19.00 – 20.30

NON SIAMO MICA GLI AMERICANI ore 20.30 – 22.00

DISCO EUPHORIA ore 22.00 – 23.00

EIFFEL 65 ore 23.00 – 00.00

DISCO EUPHORIA PT. 2 ore 00.00 – 01.00

Domenica 1 giugno

TIGRI DA SOGGIORNO ore 18.30 -19.00

ERRICOCANTAMALE & ANTONIO’S REVENGE ore 19.15 – 20.00

LA SINDROME DI PETER PUNK ore 20.20 – 21.00

DARI ore 21.20 – 22.00

MEGANOIDI ore 22.30 – 23.30

DJ SET BY TEMPO ROCK ore 23.30 – 01.00

Lunedì 2 giugno

DEMY FERRARA ore 16.30 -17.30

AMANA SOUNDSYSTEM ore 17.30 -18.00

NIKY SETTI ore 18.00 -19.00

RUBEN CABALA ore 19.00 – 20.00

NICOLA ZUCCHI ore 20.00 – 21.15

ALEX NERI ore 21.15 – 22.45

I.G.N.A. Et ALEX G. ore 22.45 – closing

