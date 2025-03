Dj Albertino domani sera a Montescaglioso e per Rovazzi rinvio alla festa della donna

C’ è attesa nell’intenso programma del Carnevale di Montescaglioso per l’esibizione del deejay Albertino, che sarà domani sera nell’ambito di un deejay set dopo le 21.00 all’incrocio tra viale Kennedy e via Aldo Moro. Fans pronti a ballare fino a tardi tra coriandoli, luci e maschere d’ogni foggia…anche da deejay. Chissà. Programma del Carnevale va avanti con la sfilata dei carri e altre attrazioni. Un cambiamento solo per domenica 2 marzo, a causa di un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche. Gli organizzatori hanno deciso di rinviare il concerto con Fabio Rovazzi all’8 marzo, ore 20.00, in viale Kennedy incrocio con via Aldo Moro. Un motivo in più per tornare a Montescaglioso.



IL PROGRAMMA FINO ALL’ 8 MARZO

Sabato 1 Marzo

ORE 18:00 – Via Santa Lucia- esibizione degli artisti di strada e a seguire sfilata dei carri allegorici

ORE 21:00 – Viale Kennedy, all’incrocio di Via Aldo Moro- DJ set con Albertino.

Lunedì 3 Marzo

ORE 19:00 – Viale Giovanni XXIII c/o Auditorium, – Corteo Nuziale de’ “U Zit E A Zit” in accompagnato dal corteo nuziale baby organizzato dall’Associazione “Mani in Pasta” APS.

ORE 21:00- Viale Kennedy, presso campo sportivo- cerimonia del matrimonio civile e il festeggiamento con il “cumblumend”. A conclusione concerto della “POWER DRUM BAND”.

Martedì 4 Marzo

ORE 06:00 -sfilata del “Carnevalone”, a cura della Pro Loco “G. Matarazzo” e gruppi spontanei.

ORE 12:00- Piazza Roma – raduno dei gruppi del Carnevalone, che darà vita a colorate scampanate finali.

ORE 18:00 – Viale Kennedy incrocio di Via Aldo Moro- animazione con spettacoli di fuoco e acrobazie attenderà il pubblico

ORE 19:30

Ripresa della sfilata dei carri allegorici

ORE 21:00- Piazza Roma- esibizione del gruppo “90 and Pass” . A seguire Regina, Sandro Bit e Dj Over.

Sabato 8 marzo

10:30 –via Santa Lucia – Parata con Euroband “La Murgia” Street Band di Altamura e le Majorettes della Murgia di Gravina in Puglia

12:30 – Piazza Roma – Animazione con il “Brazilian Carnival Show”

16:00 – Viale Kennedy, all’incrocio con via Aldo Moro – Spettacolo di artisti di strada esfilata di carri allegorici 18:00 in Mascotte Disney accompagneranno le Maschere Baby al palco per la finale del concorso “Maschera Baby”.

20:00 – viale Kennedy-incrocio via Aldo Moro- Concerto con “Di Set” e la partecipazione della guest star Fabio Rovazzi, seguito dalla premiazione dei carri allegorici.