“Diverse ma uguali” l’8 marzo della Cgil di Matera

Per la giornata dell’8 marzo la CGIL di Matera ha organizzato un evento che si terrà all’interna del Cinema Piccolo, in via XX Settembre nel cuore della Città dei Sassi. Si comincerà alle ore 17,00 con un incontro dal titolo “Uguali ma diverse: il lungo e faticoso cammino delle donne verso la parità” che sarà coordinato dalla giornalista Anna Giammetta ed inizierà con il saluto del segretario regionale Fernando Mega e da una introduzione della Segretaria Cgil di Matera, Giulia Adduce. Sul tema si confronteranno segretarie e delegate del sindacato oltre a Teresa D’Onofrio, Segretaria generale della Rete degli Studenti medi di Basilicata. Al termine del dibattito, è previsto lo spettacolo teatrale di Anna Onorati dal titolo “Speriamo che sia femmina“, con gli arrangiamenti musicali di Girolamo Schiuma, a cura dello IAC – Centro Arti integrate.

