Ditonellapiaga gratis ad Alberobello il 4 luglio per il Locus Festival

he fastidio? No, di certo, dopo il successo sanremese da disco d’oro, trasmesso a ripetizione su radio, tv, web, dell’omonimo brano della cantante Ditonellapiaga che il 4 luglio si esibirà gratis in occasione del trentennale dell’iscrizione di Alberobello ( Bari) con i suoi Trulli, beni dell’Umanità. E il concerto, come ricorda il sindaco di quel centro, arricchirà il cartellone estivo ”We are in Trulli”. Un esempio di programmazione e di contenuti, come abbiamo avuto modo di apprezzare. Attendiamo che Matera faccia altrettanto. Per ora in calendario c’è il concerto di Angelina Mango alla Cava del Sole l’8 di agosto. Il resto verrà strada facendo…



IL CONCERTO

DITONELLAPIAGA live al Locus festival, il 4 luglio in ad Alberobello in Largo Martellotta, evento ad ingresso libero in occasione del trentennale Unesco.

Sabato 4 luglio 2026 il Locus festival fa ritorno nel cuore fiabesco di ALBEROBELLO (BA), tra quei trulli che proprio quest’anno festeggiano il trentennale dell’ingresso nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Protagonista di questo appuntamento di piazza a ingresso gratuito è DITONELLAPIAGA, reduce dal grande successo sanremese con “Che fastidio” e del suo ultimo album “Miss Italia” La cantautrice romana arriva con quell’energia esplosiva che ha conquistato l’Ariston e oltre, portando un repertorio pop alternativo intriso di ironia e ritmo.



Come spiega il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo: ” Gli eventi culturali, come il prossimo concerto dell’artista Ditonellapiaga che arricchisce la proposta estiva di ‘We are in Trulli’, sono importanti aggregatori perché richiamano un pubblico esigente e preparato, lasciano un segno sul luogo ospitante contribuendo alla sua immagine e visibilità, generano un impatto significativo in termini di promozione del territorio con tutte le sue peculiarità storiche e artistiche, ma sono anche attivatori di presenze ed economici soprattutto in questo frangente storico durante il quale si potrebbero registrare cali di flussi turistici.

Alberobello è ormai una destinazione che posso definire ‘matura’ per ospitare eventi di qualità perché – nell’ultimo periodo – abbiamo pianificato un percorso culturale con l’intento di comunicare il territorio da semplice luogo di visita a sistema economico integrato.

Lo testimoniano i concerti nazionali, le mostre e rassegne musicali internazionali, organizzate negli ultimi quattro anni, e la costruzione del Polo museale che ha l’intento di mettere in rete i diversi luoghi della cultura alberobellese che a breve saranno tutti fruibili, alcuni di questi già lo sono. ”

Sulla scia del successo di Che fastidio! (BMG/Dischi Belli) -certificato disco d’oro e brano più trasmesso e ascoltato in radio e in tv per il mese di marzo- Ditonellapiaga ha pubblicato il nuovo progetto discografico “Miss Italia”. L’album nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, con il desiderio di restare fedele a se stessi pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. Interamente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione- Miss Italia indaga il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”: Ditonellapiaga non punta il dito, stuzzica con curiosità prendendosi, con la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro, i suoi spazi tra le regole e le sue ambiguità.



Tutti i concerti del Locus festival 2026!

20 grandi eventi, in 8 suggestive location pugliesi, nel cuore dell’estate.

BEAT (80’s KING CRIMSON), COSMO, C.S.I., DANIELE SILVESTRI, DAVID BYRNE, DJ KOCO, DITONELLAPIAGA, EZRA COLLECTIVE, FRAH QUINTALE, FULMINACCI, IOSONOUNCANE, I CANI, JALEN NGONDA, JOHN LEGEND, JOHNNY MARR, KNEECAP, LA NIÑA , MANNARINO , MARCO CASTELLO, MARCUS MILLER presents WE WANT MILES!, MIND ENTERPRISES, NAPOLI SEGRETA, SÉBASTIEN TELLIER, SOULWAX, SUBSONICA, SKUNK ANANSIE, THE ORB, THUNDERCAT, VINICIO CAPOSSELA… e molto altro!

Un impulso vitale che non si esaurisce mai, ma si trasforma costantemente: negli anni ha messo in relazione generazioni, linguaggi e traiettorie musicali diverse, costruendo un ascolto condiviso che attraversa pubblici e provenienze. Un equilibrio che si riflette non solo nell’ampiezza della proposta, ma anche nella composizione delle singole serate, dove artisti affermati e nuove realtà convivono e si contaminano, aprendo spazi a nuove pagine musicali tutte da scrivere.

Dal 18 giugno al 2 settembre, per la sua ventiduesima edizione, il Locus Festival torna con un programma che conferma questa vocazione, intrecciando scena internazionale e produzione italiana in una narrazione coerente ma aperta.

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ed è così che il Locus Festival si afferma nuovamente come punto di ascolto ideale per le evoluzioni del fare musica oggi. Tra le presenze più attese spiccano stelle assolute della scena internazionale come David Byrne, il genio visionario dei Talking Heads; il super-progetto BEAT composto da professionisti incredibili come Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey, con la potenza del tributo agli anni ’80 dei King Crimson; Johnny Marr, leggendario chitarrista degli Smiths in esclusiva per il sud Italia; la voce sensazionale di John Legend nell’intimità del suo “A Night of Songs & Stories”; Marcus Miller presenta “We Want Miles!” con l’all-star band di Mike Stern, Bill Evans, Mino Cinelu, Anwar Marshall, Russell Gunn, Brett Williams, eredi del genio di Davis; gli Skunk Anansie e la loro energia rock che segna un filo diretto con gli anni Novanta; i Kneecap con la loro urgenza iconoclasta punk-hip hop; i belgi Soulwax e il loro corto circuito rock-elettronico; Thundercat, superstar del basso che presenta il nuovo capolavoro “Distracted”; i pionieri dell’elettronica inglese The Orb e le atmosfere cosmiche di “Buddhist Hipsters”, la freschezza del nuovo jazz londinese degli Ezra Collective e il soul di Jalen Ngonda, a cavallo tra vecchia e nuova black music; il “French touch” del dandy 2.0 Sébastien Tellier, l’elettronica sorrentiniana degli Il Est Vilaine e il turntablism nipponico con DJ Koco aka Shimokita.

Intorno a queste presenze internazionali, la musica italiana mostra tutta la ricchezza del proprio lessico, tra autori affermati e nuove generazioni che spingono in avanti linguaggi e immaginari. Dall’attesissima reunion dei C.S.I. che portano a Egnazia la portata storica del tour “In Viaggio”, ai Subsonica che festeggiano trent’anni di carriera all’insegna dell’electro-rock, passando per il gradito ritorno al Locus di Vinicio Capossela per il trentennale de “Il Ballo di San Vito” e di Mannarino con il suo lirismo magnetico intriso di folk mediterraneo. Ci sarà anche Frah Quintale con il suo “graffiti pop” che ha creato un legame riconoscibilissimo tra urban e mainstream; Fulminacci e Daniele Silvestri in un’esclusiva data unica che segna un ponte tra generazioni diverse della “scuola romana” del cantautorato; l’ironia dissacrante e ammaliante di Ditonellapiaga, reduce da un’esperienza sanremese di grande successo. E poi l’attesissima tappa pugliese del tour dei Cani, il progetto di Niccolò Contessa tornato sulle scene dopo quasi un decennio di pausa; il ritorno de La Niña, a un anno di distanza dalla sua esibizione trionfale a Locus 2025; il concerto all’alba di Cosmo e la versione più scarna ed essenziale in solo di Iosonouncane; l’ironia inconfondibile, sagace e puntuale di Tutti Fenomeni e l’estro funk-jazz del talento siciliano Marco Castello, l’italo-disco ipnotica a prova di Coachella dei Mind Enterprises; la freschezza hyper-pop di Faccianuvola e lo shoegaze sognante dei cremonesi Satantango e , l’innovativo Arab’nb di Tära e il neo soul cangiante di Arya, la ricerca vocale della salentina Carolina Bubbico e quella tra mondo arcaico e pensare filosofico di Davide Ambrogio, il cantautorato intimo ma denso di groove di Nico Arezzo e quello delicato ed elegante di Gaia Rollo, i vinili meglio conservati del collettivo Napoli Segreta, il jazz pugliese più ibrido e contemporaneo di Dario Jacque

La geografia del Locus Festival tesse un paesaggio sonoro unico, con venue che dal mare alle colline abbracciano tutta la Puglia. Locorotondo, con le sue masserie e piazze, resta il fulcro agostano, a cui si affiancano nuovamente le arene urbane della Fiera del Levante di Bari e dell’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni, i trulli di Alberobello che proprio quest’anno festeggiano trent’anni di riconoscimento come Patrimonio UNESCO, la suggestiva Tenuta Bocca di Lupo incastonata tra i vigneti di Minervino Murge (BT), lì dove nascono i vini dell’Official Partner Tormaresca, e lo straordinario Parco Archeologico di Egnazia per uno speciale epilogo settembrino. A queste si aggiungono due nuovi stupendi spazi: l’iconico ed enigmatico Castel del Monte, l’ottagonale simbolo della Puglia di Federico II, e il Parco Naturalistico e Archeologico di Santa Maria di Agnano a Ostuni, per un inedito concerto all’alba di Ferragosto.

Come ogni anno, anche nell’edizione 2026 il Locus Festival proporrà momenti di approfondimento culturale dedicati alla musica, tutti a ingresso gratuito. Questi appuntamenti si terranno a Locorotondo in occasione dei concerti in Masseria dal 7 al 14 agosto: Piazza Aldo Moro diventerà il cuore della programmazione, ospitando talk in collaborazione con la radio ufficiale del festival Radio Capital e proiezioni di film a tema musicale su grande schermo

Con una proposta musicale trasversale e intergenerazionale che unisce echi storici e visioni contemporanee, radici e sperimentazione, ritmo e viaggio, nella sua ventiduesima edizione il Locus Festival non omaggia solo Miles Davis, ma ne incarna lo spirito: eterogeneo, innovativo, libero, dove ogni spazio si fa slancio per la musica del presente.