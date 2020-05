Anche l’occhio vuole la sua parte, sopratutto quando si è in maniche di camice e bisogna fare la scelta giusta, dopo essere entrati in un negozio di sartoria e abbigliamento e in tutta sicurezza, come richiedono obblighi e prescrizioni da virus. E così Giuseppe ” Pino” Petrelli con la creatività dei Fabbri d’arte di Ginosa ha tirato fuori un porta dispenser, che è una sciccheria. Elegante, funzionale e discreto, con motivi floreali e un vaso…che ospita il flacone di igienizzante. Poi potete scegliere la camicia che fa per voi e quando uscite ricordatevi che i fabbri d’arte sono sempre intorno al fuoco di idee in laboratorio. Una ripassata a quanto scritto un mese fa non guasta https://giornalemio.it/cronaca/colonnina-dispenser-igienizzante-made-in-ginosa/.