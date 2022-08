Discoteca english ad Altamura con dj Mike Anderson

L’evento è di quelli che attira gli appassionati e l’eccletismo da consolle, con la fusion di generi che lo contraddistingue, trasformerà piazza della Resistenza di una discoteca all’aperto tra suoni, luci e ballo. A esibirsi è il dj londinese Mike Anderson che farà spettacolo, come è nelle attese dei fans e degli organizzatori. Passaparola e leggete una intervista https://www.parkettchannel.it/myzone-mike-anderson/ per apprezzare la performance fissata per giovedì 4 agosto ad Altamura.

COMUNICATO STAMPA

IL D.J. LONDINESE MIKE ANDERSON AD ALTAMURA

“Music in the square” è Il grande evento promosso da Dinosproduzioni & Bikers Station- Altamura e si terrà giovedì 4 agosto a partire dalle 21.30 presso “Dinos”, in Piazza Resistenza. Mike Anderson omaggerà la Leonessa di Puglia e i suoi visitatori con una performance live e col suo inconfondibile talento. L’incredibile background internazionale, i suoi inseparabili vinili e la levatura artistica di Mike Anderson fanno dell’evento un autentico privilegio.

Dinosproduzioni Altamura, 1’ agosto ‘22