“FUORI IL 4 DICEMBRE , “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band”🎩 . Sapete quanto io non sia mai stato interessato a seguire una logica dettata dall’industria musicale e le sue mode del momento. Ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi da. Ci sto scopando. Con questo finisce la mia trilogia. È l’ultimo side-project. Poi cambierà tutto. E per sempre. Intanto divertitevi 💋”

Annunciava così, qualche giorno fa -con il suo slang dissacrante- dal profilo facebook, l’uscita del suo ultimo lavoro il controverso e talentuoso artista che ha dalla sua questa pregevole cifra del mettersi in gioco, non dare nulla per scontato, esplorare territori musicali apparentemente lontani dal suo già conosciuto.

Così come questo suo tuffo nei famosi anni ruggenti del proibizionismo e nella impronta musicale di quell’epoca dove è stato accompagnato con maestria da chi quel sound ce l’ha dentro, lo coltiva e lo affina da tempo e sempre ai massimi livelli.

E’ il nostro Dino Plasmati che alla vigilia annunciava anche lui l’evento così “Ebbene sì, il disco di #achillelauro, in cui ho avuto il doppio ruolo di chitarrista e direttore d’orchestra della mia Untouchable Jazz Band, esce ufficialmente il 4 dicembre per la major WARNER Music. Ne sono onorato e felice, dopo il mio disco per la UNIVERSAL, ora per la Warner… LAURO è una bella persona, un amico attento e innamorato del suo lavoro. Attento, disponibile e mai arrogante in questo progetto dove il jazz è entrato in punta di piedi.”

Insieme al maestro Plasmati in questa avventura anche, Francesco Lomangino, Michele Campobasso, Gianluca Luisi, Antonio Pace, Gianni Binetti, Tony Santoruvo, Marco Bruno Maria Sinno, Emanuele Schiavone, Sara Rotunno, Francesco Milillo, Valentina Pinto, Franco Angiulo e Israel Varela.

Ma per evitare di dimenticare parte dei protagonisti lasciamo la parola ancora a Dino Plasmati che ha così poi salutato l’uscita del lavoro: “Ladies and Gentleman, È uscito il nuovo album di ACHILLE LAURO & THE UNTOUCHABLE BAND. Ho avuto il doppio ruolo di chitarrista e direttore d’orchestra (come sempre, d’altronde!). #achillelauro1920 è il titolo, a poche ore dall’uscita sul mercato è già ascoltato, recensito e condiviso. Wooooow! Un lavoro attento e di squadra che ha portato ad un album ricco di suoni, di ritmo, di melodia. Oggi vorrei ringraziare un po’ di gente, ad iniziare dalla mia stratosferica orchestra, i miei cari amici e straordinari musicisti Flavio Boltro e Israel Varela, il mio caro amico e arrangiatore Duccio Bertini, i miei pupilli del coro Valentina Pinto, Sara Rotunno, Francesco Milillo, Emanuele Schiavone; I tecnici audio video (su tutti Leo Zagariello, Emanuele Braia, Marco Moretti, Francesco Porcari, Stechi). Ed infine, ma non per ultimi, i miei cari Lauro, Matteo, Mattia, Gregorio, Gozde e su tutti Angelo Calculli, che ha voluto fortemente tutto questo. Un abbraccio e buon ascolto. ❤️”

Dunque, sono paillettes, black swing, vestiti gessati, a costituire il mood di questo nuovo album di Achille Lauro uscito venerdì scorso su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile. Un album che -come ricordavamo- prende ispirazione dal desiderio di leggerezza nato durante il Proibizionismo dei primi anni del ‘900 e dalle atmosfere musicali che proprio in quegli anni hanno trovato le loro radici.

Esso è composto da otto tracce, tra brani inediti e riedizioni in un dialogo tra passato e presente. Contiene cover, come My Funny Valentine, Tu vuò fa’ l’americano e Jingle Bell Rock, inediti, tra cui Piccola Sophie, Pessima e Chicago e rielaborazioni di suoi successi, come Cadillac 1920 e Bvlgari Black Swing.

Nel registrare con piacere questo ulteriore riconoscimento al valore di artisti come Dino Plasmati e ai suoi collaboratori, consola prendere atto il talento non conosce limitazioni finanche dal provenire da periferie certamente non connesse ottimamente al resto del mondo.