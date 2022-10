Dino inarrestabile con ”Le Voci del jazz-Note diffuse” itinerante

Poche righe entusiaste su whatsapp e un paio di locandine, frutto della creatività dell’Artwork Phibrilla, che annunciano il tour urbano da novembre a febbraio 2023 della rassegna ” Le voci del Jazz-Note Diffuse”. Un sogno nel cassetto per Dino Plasmati che con entusiasmo, tenacia e lungimiranza ha saputo coinvolgere luoghi e operatori economici materani. Bravo per questo e per quello che ha messo in cartellone. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Naturalmente occorre prenotarsi… Leggete e passaparola.



L’ANNUNCIO DI DINO PLAsMATI PER LA RASSEGNA 2022-2023

Cari AMICI, Si apre una nuova fase musicale a Matera, fatta di collaborazione…

La nostra rassegna “Le Voci del Jazz -Note Diffuse”, nella prima tranche è chiusa.

I primi 4 locali a Matera hanno aderito piacevolmente (c’è anche il 5°, ma è jolly…lo sveleremo fra poco!). La rete che ho sempre voluto si facesse, sta diventando realtà.

*”Le Voci del Jazz – Note diffuse a Matera”*

Grazie al Morgan Ristorante, Di Bitonto Luxury Café Shop, 14th American Pub, Central Pub.

La rete si amplierà ancora

W il jazz e la buona musica!

Artwork by Phibrilla

*Vi aspettiamo anche al Cinema Il Piccolo dal 18 novembre per 3 concerti fantastici.*

Info: mifajazz09@gmail.com