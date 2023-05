Dimore storiche? Domenica 21 maggio porte aperte anche in Basilicata

Cultura, storia, curiosità, ambiente, stili di vita e …sogni di uomini e donne di nobili casate del passato che hanno lasciato antichi palazzi, che attendono di essere conosciuti con una visita per la XIII giornata nazionale dell’associazione nazionale dimore storiche. Per la Basilicata la nota dell’Adsi riporta Palazzo Rigirone Carbone, a Craco, Casa Ortega, Palazzo Ferraù Bernardini,Palazzo Pomarici (MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea) e Palazzo Viceconte a Matera, Palazzo Laureano già Imperatrice, Tricarico, il Castello della poetessa Isabella Morra,a Valsinni. In provincia di Potenza ci sono

Provincia di Potenza ci sono La voce del Fiume a Brienza, Torre Albineta a Chiaromonte, Palazzo Dal Verme a Maratea, il Castello a Muro Lucano, Palazzo D’Errico a Palazzo San Gervasio e Palazzo Ducale Pipponzi a Pietragalla. Un occhiata al sito web dell’Adsi puo’ risolvere altre piacevoli novità https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/giornatanazionale2023/

XIII GIORNATA NAZIONALE ADSI:

DOMENICA 21 MAGGIO IL PIÙ GRANDE MUSEO DIFFUSO D’ITALIA TORNA

AD ACCOGLIERE I VISITATORI

Potenza, 28 aprile 2023 – Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 21 maggio

torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla

XIII edizione. Saranno oltre 500 i monumenti che apriranno: castelli, rocche, ville, parchi e

giardini visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico al

mondo.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione

Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), ha ricevuto il

patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. L’evento è realizzato con il contributo di

Poste Italiane S.p.A.

La Giornata Nazionale ADSI è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese.

Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo

diffuso d’Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso

ignorato, ma anche cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche

rappresenta. Esse costituiscono infatti un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si

trovano. Il 54% di tali immobili, infatti, è situato in piccoli comuni con una popolazione inferiore a

20.000 abitanti e, nel 26% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

Per questo motivo la Giornata Nazionale ADSI rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la

società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto

socio-economico del Paese. La loro presenza sul territorio è infatti fondamentale per moltissime

filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo (che comprende

ristorazione, attività ricettive e visita degli immobili), dalla convegnistica alla realizzazione di

eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo. Molte sono le figure professionali che gravitano

intorno ad una dimora, mestieri dal sapere antico – artigiani, restauratori, maestri vetrai – sempre

più difficili da reperire.



Si tratta di un patrimonio tramandato a noi attraverso i secoli, che i proprietari custodiscono e che,

grazie alla loro centralità nei luoghi in cui si inseriscono, costituiscono stabilimenti produttivi

culturali non delocalizzabili che generano un valore sociale ed un’economia indissolubilmente

legata al territorio. Investire in questi magnifici tesori – unici ed irripetibili – significa anche creare

opportunità occupazionali per i più giovani, messi a loro volta in condizione di tramandare quei

saperi che hanno reso grande il patrimonio privato italiano.



Tra le peculiarità delle dimore lucane che aprono al pubblico, si sottolineano le seguenti

particolarità storiche: il Castello di Muro Lucano dove, nel luglio del 1382 avvenne l’assassinio di

Giovanna I° d’Angiò Regina del Regno di Napoli; il Palazzo Ducale Pipponzi sede di nobili

famiglie come gli Orsini, i Melazzi e gli Acquaviva D’Aragona.

Numerose le iniziative promosse dai proprietari per la Giornata Nazionale per permettere ai

visitatori di vivere un’esperienza sempre più immersiva e stimolante: da mostre a concerti e

spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Quest’anno torna

nuovamente il concorso fotografico in collaborazione con Photolux e Instagramers Italia ETS,

rivolto a tutti gli utenti di Instagram: maggiori informazioni saranno dettagliate in successive

comunicazioni.

Si rende noto che è necessario prenotare la propria visita per recarsi alla dimora prescelta e siinvita a visitare il sito https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/giornatanazionale2023/ per

maggiori informazioni.

Materiale fotografico e video disponibile per le redazioni. Per qualsiasi informazione è possibile

contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.

Di seguito l’elenco delle aperture previste al momento. La lista subirà aggiornamenti nelle prossime

settimane :

Provincia di MATERA

● Palazzo Rigirone Carbone, Craco

● Casa Ortega, Matera

● Palazzo Ferraù Bernardini, Matera

● Palazzo Pomarici (MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea), Matera

● Palazzo Viceconte, Matera

● Palazzo Laureano già Imperatrice, Tricarico

● Castello della poetessa Isabella Morra, Valsinni

Provincia di POTENZA

● La voce del Fiume, Brienza

● Torre Albineta, Chiaromonte

● Palazzo Dal Verme, Maratea

● Castello di Muro Lucano, Muro Lucano

● Palazzo D’Errico, Palazzo San Gervasio

● Palazzo Ducale Pipponzi, Pietragalla

Associazione Nazionale Dimore Storiche

L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore

storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente

significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la

conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la

collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre

direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della

conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

