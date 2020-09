Se non fosse stato per il periodo di confinamento domiciliare (usiamo l’italiano per ricordare come sono andate le cose) imposto dall’epidemia da virus a corona, non avremmo potuto valutare sul campo tutti gli effetti procurati nel mondo del lavoro e dalla didattica, sopratutto, a distanza. E sulla scuola digitale (che è stata una necessità, ma anche un business per pochi, come accaduto per tanti aspetti organizzativi legati all’epidemia da covid 19) abbiamo avuto modo di parlarne, in passato, sentendo umori, difficoltà di una condizione all’inizio interessante ma poi sempre più alienante, per diversi motivi, per presidi, allievi docenti, e delle donne in particolare, nel doppio di ruolo da casa di insegnanti e madri. I risultati? La scuola, in classe, chiamatela pure ”in presenza” come vuole la terminologia ricorrente, è un’altra cosa e il rapporto diretto tra docenti e studenti contribuisce e non poco alla formazione e alla crescita dei cittadini di domani. I ragazzi della 3D del Liceo Scientifico ”Dante Alighieri” di Matera(una scuola alla quale sono legato, per averla frequentata negli anni Settanta) hanno lavorato e con impegno, insieme ai docenti, in una ricerca pedagogica denominata “Keats – Kantiere Educativo per Azioni Trasformative” coordinata dal gruppo di ricerca del prof.Francesco Cappa dell’Università di Milano-Bicocca.

Se ne riparlerà il prossimo 8 settembre, come riporta nota diffusa dalla dinamica preside MariaLuisa Sabino, che ha invitato per l’occasione docenti, studenti e allievi e componenti delle diverse realtà di rappresentanza. Una esperienza sul campo che servirà, e non poco, ad approfondire limiti e potenzialità di quella esperienza. Ricordando che la ”Scuola” è ” Maestra di vita” con una tradizione didattica che non può essere cancellata o, peggio, soffocata dalla dimensione digitale. Va bene per i robot, per esperienze limitate, ma conta tanto stare insieme fisicamente applicando in toto la dimensione reale dei cinque sensi…in sicurezza, naturalmente, come richiedono le prescrizioni contro i rischi da contagio da virus a corona.



L’INVITO PER L’8 SETTEMBRE dal sito www.liceoscientificomatera.gov.it

A Docenti

Studenti e Famiglie

Classe 3ᵃ D

Collegio Docenti

Consiglio di Istituto

DSGA

Bacheca Scuolanext

Sito istituzionale

Liceo Scientifico “Dante Alighieri”

MATERA

Oggetto: Ricerca pedagogica “Keats – Kantiere Educativo per Azioni Trasformative”

Incontro Aula Magna 8 settembre 2020 h. 16.00

Con la presente si ha il piacere di invitare le SS.LL. all’incontro che si terrà l’8 Settembre 2020 presso

l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” dalle 16.00 alle 19.00 con il gruppo di ricerca pedagogica “Keats – Kantiere Educativo per Azioni Trasformative”, coordinato dal professore Francesco Cappa.

L’incontro, che prevede la partecipazione di max 50 persone in presenza, può essere seguito in diretta streaming, per cui sarà a breve fornito il link.

Il gruppo di ricerca, nato intorno al corso di “Metodologia della Ricerca Pedagogica” tenuto dal professore Cappa nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, è un gruppo spontaneo, composto da studentesse universitarie, educatrici e pedagogisti interessati a comprendere e a sperimentare in modi innovativi gli intrecci fra pratiche formative, progettazione educativa e linguaggi creativi.



Da metà Aprile 2020 il gruppo ha iniziato a condurre un’indagine pedagogica sul campo utilizzando la metodologia della ricerca-azione per comprendere il rapporto tra potenzialità e limiti della didattica a distanza, la qualità dell’esperienza formativa e i vissuti della comunità scolastica.

Alla ricerca hanno partecipato alcuni docenti e studenti della classe II D su base volontaria.

L’incontro dell’8 settembre è stato pensato come un momento di apertura e di dialogo tra ricercatori, docenti, studenti e famiglie su questioni relative alle specificità dell’esperienza formativa emerse dalla pratica di didattica a distanza per la costruzione di strumenti utili ad affrontare insieme e in modo più consapevole le possibili sfide del nuovo anno scolastico.

Confidando nella vostra partecipazione e in attesa di incontrarci si porgono cordiali saluti.

La Dirigente

Prof.ssa Marialuisa Sabino