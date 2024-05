Dialogo Interreligioso ? Tre parole diverse ma con un messaggio comune.

E per rifletterci sù cade a proposito la presentazione a Matera del libro di Paolo Ricca ”Amore Bacio Fuoco- le parole di Gesù”, pubblicato per le edizione Magister, che sarà presentato giovedì 23 maggio a Matera presso la chiesa cristiana evangelica . A parlarne, nel confronto moderato dall’editore Timoteo Papapietro , l’autore del libro il pastore valdese Paolo Ricca, già Preside della Facoltà Valdese di Roma, e il monaco benedettino Donato Giordano, docente di Teologia Pastorale ecumenica presso la Facoltà Teologica Pugliese, nonchè Priore e Rettore del Monastero Santuario S. Maria di Picciano. Tre parole di stretta attualità nei diversi contesti sociali e sui fronti di conflitti, a volte dimenticati, dove buon senso e l’apporto della religione, non usata in maniera strumentale, può contribuire a ripristinare pace, dialogo e attenzione verso popolazioni che soffrono. E il dialogo interreligioso, anche dall’altra parte del Mediterraneo, o aldilà dei grandi fiumi europei può portare gocce d’acqua, che possono diventare un’onda di speranza.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE

Incontro ecumenico per la presentazione del libro ‘Amore Bacio Fuoco – Le parole di Gesù’ di Paolo Ricca

L’Ufficio diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, l’Associazione Chiese Evangeliche Battiste di Puglia e Basilicata, la Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Matera e le Edizioni Magister organizzano un incontro su particolari tematiche ecumeniche trattate nel libro “Amore Bacio Fuoco – le parole di Gesù” di Paolo Ricca.

L’evento si svolgerà giovedì 23 maggio 2024 alle ore 19:00, nella Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Matera, in via Gravina, con ingresso libero.

Il libro “Amore Bacio Fuoco – le parole di Gesù”, pubblicato dalle Edizioni Magister, raccoglie le riflessioni di Paolo Ricca su temi centrali della fede cristiana, come l’adesione personale, il cammino di fede e la comunicazione del messaggio evangelico. L’autore, tra le voci italiane più autorevoli in ambito teologico, offre una lettura profonda e originale delle parole di Gesù.



Il dialogo prevede un iniziale confronto tra il pastore valdese Paolo Ricca, già Preside della Facoltà Valdese di Roma, e il monaco benedettino Donato Giordano, docente di Teologia Pastorale ecumenica presso la Facoltà Teologica Pugliese, moderati da Timoteo Papapietro, nel quale saranno coinvolti anche i presenti, per approfondire insieme il messaggio di amore, comunione e servizio reciproco, affidato da Gesù ai suoi.

L’evento si inserisce in un più ampio programma di iniziative promosse dall’Ufficio diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’Associazione Chiese Evangeliche Battiste di Puglia e Basilicata e dalle Edizioni Magister, volte a favorire il dialogo interreligioso e interculturale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, si prega di contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email: info@edizionimagister.com



DAL QUARTO DI COPERTINA

Le riflessioni di questo elaborato sono dall’autore sviluppate e raggruppate per nuclei tematici. Una prima lettura rimanda a una riflessione approfondita, a una rilettura della fede lì dove questa si inserisce in un percorso, in un cammino e in un’ottica che conduce alle fonti bibliche e all’insegnamento che da esse trae supporto e guida.

La comunicazione, il saper comunicare, mettersi in discussione, dialogare, riportare, elaborare il processo di Dio e della Sua parola nella realtà umana nei suoi diversi aspetti, sotto angolature diverse e letture diverse esprimono un percorso per migliorare la comprensione del mistero cristiano.

L’adesione personale di fede, il percorso tracciato da seguire e scoprire manifestato storicamente e in modo definitivo in Gesù Cristo, sono analizzati e descritti nelle tematiche affrontate in contrapposizione e unione dei termini come amore, bacio, fuoco, ognuno con un significato particolare e distinto, ma interconnesso.

Quando il cammino ripercorre un sentiero tracciato, indicato e solcato dal messaggio evangelico, dalle parole di Gesù Cristo, celebra l’amore di Dio, la comunione fraterna, il servizio reciproco all’interno del processo globale di comunicazione della fede.

Daniele Giacoia

Paolo Ricca, tra le voci italiane più autorevoli in ambito teologico, ha insegnato Storia del cristianesimo e Teologia pratica presso la Facoltà Valdese di Teologia. È stato professore ospite presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. Oltre agli studi effettuati in Italia e negli Stati Uniti, ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Facoltà teologica dell’Università di Basilea, con una tesi diretta dal prof. Oscar Cullmann. Nel 1999 l’Università di Heidelberg gli ha conferito il dottorato honoris causa. Ha pubblicato per diversi editori tra cui Laterza, Morcelliana, il Mulino e, per Claudiana, dirige la Collana «Opere scelte – M. Lutero».