Di Luce propria…tra vino,arte e solidarietà

Bella iniziativa quella che domani sera, 9 dicembre, si terra a Palazzo Malvinni Malvezzi per una serata ”degustativa” di sensibilizzazione contro la violenza alle donne. E’ una sfida culturale, comportamentale, fatta di rispetto e senso di responsabilità accendendo un’altra luce, accanto a quella che illumina la mostra nelle scuderie.

VINO | ARTE | SOLIDARIETA’

Prima edizione 2023

Nella splendida cornice di Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi a Matera, il giorno 09 dicembre 2023 dalle ore 18:00 alle 20:30 presso gli storici spazi delle Ex Scuderie di via Muro, tra le opere di artigianato artistico che compongono la mostra dal titolo “Di Luce Propria” ideata ed organizzata dall’Unione Artistico e Tradizionale di CNA Nazionale , dalla CNA Basilicata, allestita e curata dal MIP, in collaborazione con l’AIS Delegazione Matera, organizza una serata degustativa per dire ancora una volta:

“No alla violenza sulle donne!”

Saranno degustati i vini di alcune delle più rinomate cantine lucane: Battifarano Vini, Cantine Cifarelli, Casal Dragone, Ditaranto Vini, Cantina Mastrangelo, Cantina dei Siriti, Cantine Re Manfredi, abbinati ai prodotti del forno Pane&Pace di Matera.

L’intero ricavato sarà devoluto ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

info: segreteria.mt@cna.it

www.materainternationalphotography.com

www.cnamatera.it

www.cnabasilicata.it

