Di cuore e di tacco ”palpita” lo spettacolo di Anna Terlimbacco

Rima scontata e baciata vuoi per il tango, che la poliedrica artista miglionichese, ha nel sangue e nell’anima, e vuoi per quell’interrogativo che ha segnato il tema “Amore è (e) seduzione’’ dello spettacolo 2024 nella corte del castello del Malconsiglio. Domanda che Anna ha rivolto al numeroso pubblico e a musicisti, cantanti e ballerini, che hanno diviso con lei il palco e la risposta è venuta via evidente tra contrasti, sovrapposizioni, incontri movenze e due rose, una di colore blu e l’altra rossa che hanno suggellato una serata all’altezza delle attese. E così la scaletta dello spettacolo ha riservato momenti di passione, riflessione e di sonorità che hanno toccato le sponde mediterranee e dell’atlantico. E del resto le premesse c’erano tutte per stupire, coinvolgere, come aveva scritto Anna nel comunicato di presentazione dell’evento https://giornalemio.it/eventi/seduzione-e-amoredi-scena-a-miglionico-lo-spettacolo-concerto-di-anna/.



E lei si è fatta aspettare, come è prassi per tante donne, prima di salire sul palco mentre i colleghi suonavano la sua canzone preferita, tratta dal repertorio della brava e intensa Fiorella Mannoia. Poi i primi passi di tango con un seducente vestito nero , a osservare i consensi del pubblico, che ha esaltato movenze, sguardi dei ballerini. Argentina nel cuore, mondo ispanico se preferite, con quella interpretazione di ”Besame Mucho” e della ”Carmen’ che ha invitato parte del pubblico ad ”accompagnare” con un ritornello o con il roteare delle mani. Ed è stato il preludio a due brani di passione, sentimento, per alcuni di sofferenza, che accompagna tante storie d’amore con le parole di ” Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio e ” Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia” e che Anna ha commentato con la ”Libertà, per uomini e donne, di dire ‘No”.



E allora quella ”e” con o senza accento del tema della serata ha lasciato spazio alle rose dei due colori, con pari dignità e attenzione, sul palco per gli ultimi passi di danza e per l’omaggio floreale che il vicesindaco Michele Piccinni ha consegnato ad Anna Terlimbacco, a nome dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulio Traietta.



Parole semplici, di ammirazione per la professionalità di Anna, che ha ideato e organizzato l’evento,degli artisti che l’hanno accompagnata Vito Galante al pianoforte, Matteo Ruggiero alle chitarre, Giuseppe Carlucci alla batteria, e con la partecipazione del basso Gianluca Convertino e del maestro di tango argentino Michele Lobefaro e di ringraziamento a cittadini e turisti che apprezzano la semplicità delle serate dell’estate miglionichese, all’insegna della spensieratezza. E dell’amore, aggiungiamo, visto che in largo Milone,nel centro storico c’è un posto che invita a baciarsi sullo sfondo di un paesaggio incantevole. ” Kiss me Here” riporta la scritta…”Baciami qui”.Provateci. E’ un motivo in più per venire a Miglionico, il paese dei pappaculumbriedd, dei mangiatori di fichi (ottimi), come riportano alcuni cartelli turistici e di tante interessanti attrattive.

ALCUNI MOMENTI DELLA SERATA



E LA BALCONATA DEGLI INNAMORATI



IL CARTELLO DEL PAESE DEI PAPPACULUMBRIEDD