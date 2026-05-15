DesTEENazione taglio del nastro in piazza Elettra a Marconia

E la nave va…in un luogo che ricorda la nave laboratorio del grande scienziato e inventore della radio Guglielmo Marconi, con il taglio del nastro a Marconia di Pisticci e da qui,idealmente, a Policoro per prendere il lavoro verso un progetto dalla costruzione accattivante che promette bene per le comunità del Metapontino. Quando? Sabato 16 alle 14…il resto è nell’esauriente comunicato stampa.



COMUNICATO STAMPA

Sabato 16 maggio l’inaugurazione dello Spazio multifunzionale di esperienza “DesTEENazione” del Comune di Policoro, capofila d’Ambito, a partire dalle ore 14 in piazza Elettra a Marconia di Pisticci.

È tutto pronto per l’inaugurazione dello Spazio multifunzionale di esperienza, realizzato in piazza Elettra a Marconia di Pisticci, nell’ambito del progetto denominato “DesTEENazione – Desideri in azione”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, a valere sul Piano Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021–2027, a cui prenderà parte il vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, onorevole Maria Teresa Bellucci. Il progetto esecutivo è stato realizzato dall’Ambito territoriale sociale “Metapontino Collina Materana”, con Policoro Ente Capofila, in coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore Agenzia Formativa “Ulisse”, Gruppo “Dedalos” e Società Cooperativa Sociale “Qum”. Al taglio del nastro di sabato 16 maggio 2026 a partire dalle ore 14, oltre all’on. Bellucci, saranno presenti i sindaci di Policoro, Enrico Bianco, e Pisticci, Domenico Albano, e quelli di tutti i 17 Comuni dell’Ats. Tra gli invitati, Sua Eccellenza il prefetto di Matera, il questore, la Direzione generale dell’Azienda sanitaria di Matera, i rappresentanti istituzionali regionali e provinciali, i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio, i dirigenti scolastici degli Istituti aderenti al progetto, i sindaci e i coordinatori degli altri 8 Ambiti territoriali sociali lucani. Lo Spazio nasce come luogo dedicato all’accoglienza, all’ascolto, alla crescita educativa e laboratoriale degli adolescenti del territorio, con particolare attenzione ai percorsi di inclusione sociale, partecipazione attiva e contrasto alla marginalità giovanile. L’ambizioso progetto sociale al servizio dei 17 Comuni compresi nell’Ats, fortemente voluto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il supporto dell’Istituto degli Innocenti, avrà un sicuro impatto in termini di valorizzazione dei desideri del mondo adolescenziale, dei sogni dei ragazzi, del loro talento e delle loro potenzialità.

Policoro, 14 maggio 2026

Ufficio stampa

Antonio Corrado