Delegazione della provincia sudafricana del Free State, il 6 maggio nella sede della Provincia di Matera

“Rafforzare le relazioni bilaterali nell’ambito di un mandato volto a incrementare la cooperazione tra la Basilicata e la provincia sudafricana del Free State. E’ questa la mission della visita che, nella giornata di domani 6 maggio, porterà una qualificata delegazione istituzionale proveniente dalla citata provincia sudafricana a Matera.” E’ quanto si annucia con una nota dell’ Amministrazione provinciale materana in cui si specifica che “Il momento centrale della giornata sarà rappresentato dalla cerimonia ufficiale che si terrà alle 11.00 presso la sala del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, alla presenza anche del Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, e del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti. La delegazione sarà guidata dal Premier della provincia del Free State, MaQueen Letsoha-Mathae, accompagnato dai Ministri Provinciali di Finanza, Turismo ed Sviluppo Economico, Ketso Makume; Sicurezza Comunitaria, Strade e Trasporti, Jabu Mbalula; Agricoltura e Sviluppo Rurale, Elsabé Rockman; Arte, Cultura e Ricreazione, Ntombizanele Sifuba. La delegazione, inoltre, sarà supportata dal personale tecnico e diplomatico, inclusi il Capo Dipartimento ad interim (Finanza, Sviluppo Econ. & Turismo) Pakiso Lebone, il Vice Direttore Generale per la Governance e Pianificazione Mafole Mokalobe, nonché la portavoce del Premier, la Direttrice delle Relazioni Internazionali e l’Assistente personale. L’obiettivo primario della missione è l’esplorazione di opportunità concrete di scambio in diversi settori strategici, tra cui Commercio e Sviluppo Economico, Promozione turistica, scambi culturali. La visita, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Sudafrica a Roma, rappresenta un’importante occasione per gettare le basi di una collaborazione duratura e proficua tra il territorio materano e la provincia del Free State.”

Note: “Lo Stato libero (ingl. Free State) Provincia della Repubblica Sudafricana (fino al 1995, Stato libero dell’Orange; 129.825 km2 con 2.965.600 ab. nel 2007) ha come Capoluogo Bloemfontein. Il territorio si estende quasi interamente tra il fiume Vaal a Ovest e a Nord, il fiume Orange a Sud, il fiume Caledon a Est (confine con il Lesotho) e i Monti dei Draghi a NordEst. La regione è in massima parte un altopiano (1300-1600 m), che a NordEst si affianca ai Monti dei Draghi, incisi da profonde valli; il resto dell’altopiano, coperto da savane, è solcato da una fitta rete di corsi d’acqua, incassati 10-20 m rispetto al livello medio. Il clima, temperato dall’altitudine, ha carattere continentale. La popolazione è dedita all’agricoltura (soprattutto mais, poi frumento, avena, segale e tabacco) e all’allevamento dei bovini e degli ovini, esercitato nelle vaste distese erbose del veld, ripartite in fattorie. L’industria estrattiva ha subito un notevole impulso con lo sfruttamento delle miniere di carbone del bacino del Vaal, che alimentano gli impianti per la liquefazione del carbone di Sasolburg, dei giacimenti diamantiferi di Jagersfontein e Koffiefontein e di quelli auriferi, contenenti anche uranio, di Odendaalsrus. L’industria manifatturiera conta impianti tessili, chimici e della raffinazione del petrolio. Abitata da gruppi seminomadi di Bantu, la regione conobbe dopo il 1836 un massiccio insediamento di coloni boeri. Nel 1848 sul territorio fu dichiarata la sovranità inglese, durata sino al riconoscimento dell’indipendenza di una repubblica boera denominata Stato libero dell’Orange (1854). Nel 1867 vi accorsero numerosi emigranti inglesi, richiamati dalla scoperta di ricchi giacimenti di diamanti, creando nuovi contrasti con i Boeri. Coinvolto nella guerra anglo-boera, l’Orange fu annesso ai domini britannici come Colonia del fiume Orange nel 1900; nel 1907 ottenne un ampio autogoverno e nel 1910 entrò come provincia originaria nell’Unione Sudafricana.” (Fonte Treccani)