Del Lions Club Premio Eccellenze Materane 2023

Da alcuni anni è stato istituito, dal Lions Club Città dei Sassi, il “Premio Eccellenze materane” che premia personalità che si sono distinte nei vari ambiti e che hanno portato lustro al territorio materano. Giovedì 27 aprile alle 17:30, si terrà l’edizione 2023 nella Sala convegni del Museo Nazionale di Matera – Sede Ridola. “Dopo Francesco Vespe nel 2017 e don Angelo Tataranni, -si anticipa in una nota- quest’anno è la volta della professoressa Liliana Dell’Osso, del professore Gregorio De Felice e della professoressa Liliana Caruso.

La professoressa Dell’Osso, di origine bernaldese, è direttore dell’Unita’ Operativa di Psichiatria dell’azienda Ospedaliera-Universitaria di Pisa, prima donna italiana Presidente della Società Italiana di Psichiatria, da anni affermata professionista in ambito nazionale ed internazionale che tratterà il tema: “Marilyn Monroe, il paradosso dell’autismo sotto la maschera della seduzione”.

Il professore Gregorio De Felice, materano, è Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione R&I, Head of Research e Chief economist Intesa San Paolo, esperto in ambito finanziario a livello nazionale ed internazionale, che tratterà il tema: “L’Italia e il Mezzogiorno tra inflazione e rialzo dei tassi”.

La professoressa Caruso, Past President del consiglio dei Governatori del Multidistretto Lions 108 Italia, che ha ricoperto incarichi di prestigio nell’ambito Lions a livello nazionale.

L’incontro sarà condotto dalla giornalista Antonella Ciervo.

La premiazione sarà realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera, grazie alla gentile disponibilità della direttrice arch. Annamaria Mauro che porterà i suoi saluti. Saranno presenti all’evento il Sindaco di Matera Domenico Bennardi, autorità civili e militari, il Presidente dell’ordine dei Medici di Matera dr. Franco Dimona, il Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Matera dr. Antonio Gemma.

Il Lions Club Matera Città dei Sassi è sempre presente sul territorio con iniziative che propongono la cultura del servizio alla comunità. Il motto del Lions Club International, infatti, è “We serve, noi serviamo”.

Il Premio Eccellenze Materane è l’occasione per proporre modelli sani e virtuosi di sviluppo ed impegno professionale e sociale in vari ambiti e per avvicinare tutti al servizio comunitario ed umanitario, architrave importante su cui la società odierna si fonda.”

