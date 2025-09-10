DeeJay time e cielo stellato. Riparte Matera eventi e con una svolta…

L’intervento del sindaco Antonio Nicoletti on line dal Giappone e quello nella sala Mandela dell’assessora al turismo Simona Orsi sono serviti ad avere un quadro completo della volontà dell’Amministrazione comunale di dare una svolta alla programmazione e alla comunicazione(aspetti fondamentali) delle iniziative che dovranno contribuire, per tempo, a promuovere Matera non solo sull’immagine ”identitaria” che le compete ma anche a muovere meglio e con professionalità l’economia locale. I due eventi del 26 settembre alla Cava del Sole con il dj Albertino e la sua squadra https://giornalemio.it/eventi/albertino-con-la-squadra-di-radio-deejay-a-matera-il-26-settembre/, con accesso gratuito ma su prenotazione fino alla capienza di 5000 posti e con modalità on line che saranno comunicate nei prossimi giorni, e quella di sabato 27 con la riproposizione della installazione del ”cielo stellato” nei rioni Sassi attuata nel 2013 e poi nel 2019 su progetto di Francesco Foschino, insieme a Saverio Tarasco e Vito Cappuccio, sono il ”La” a quello che si intende fare in vista di Matera 2026 ”capitale della cultura mediterranea e del dialogo”.



E settembre, come ha annunciato la dinamica assessora Simona Orsi, che ha una visione a tutto tondo e lungimirante sulle cose da fare, ha annunciato una ”call” una chiamata a livello nazionale e, perché no, internazionale, per ricevere proposte, progetti che possono fare al caso della Città dei Sassi e con una programmazione che vada oltre gli angusti spazi e spesso farragginose norme del bando eventi, come è stato finora. Strumento superato con una fase di confronto sul campo con gli operatori e gli imprenditori ( nei prossimi giorni sarà convocato anche un incontro con le associazioni locali) per ”costruire”, programmare eventi di diversa portata e contenuti. E qui dovrebbe aprirsi un mondo, come si suol dire, ma senza ricorrere a una direzione artistica che, magari, potrebbe essere contenuta in uno dei tanti eventi. L’assessora ha, comunque, precisato, che la produzione attuale è corposa e che provvederà a una comunicazione mensile di quello che è ”patrimonio” della città ma che va meglio divulgato. Patrimonio culturale che supera anche la definizione di storicizzato, perché la città deve aprirsi anche ad altre sensibilità, esperienze, anche di quelle che sono state troppo presto liquidato a ridosso o dopo ” Matera 2019”. Il riferimento a MateraRadio, la festa di Radiotre, è tra questi. Ma ci piace ricordare il Women’s fiction festival sulla letteratura femminile internazionale o il South Italy Blues Connection (SIBC) .



E potremmo continuare. Per queste e altre iniziative, ex novo, Matera si apre al confronto, alle valutazione e al sostegno anche in forme che non debbano essere per forza finanziarie. E’ il caso dei ”services”, degli aspetti burocratici, della possibilità di fruire di spazi gratuiti o a costi contenuti sui quali l’Amministrazione comunale sta mettendo a punto una mappatura che spazia dalla Cava del sole al piano ai rioni Sassi. Tanta carne al fuoco, ma da mettere a cuocere con raziocinio e facendo rete, a cominciare dalla Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” in vista di Matera 2026. Nel frattempo si lavora alla partecipazione al TTG di Rimini , la fiera specializzata del turismo in programma dal 7 al 10 ottobre 2025, agli stati generali della Cultura organizzati da ”Il sole 24 ore” il 14 novembre, alla partecipazione il 28 novembre alle giornate del Mediterraneo per Matera 2026, a Madrid ai primi di dicembre a un evento sul cinema con il sostegno dell’Istituto italiano di cultura. E proprio sul lavoro di rete all’estero si è soffermato l’intervento del sindaco Antonio Nicoletti dal Giappone, con incontri tematici a Osaka e a Tokio, che possono coinvolgere le produzioni dei nostri artisti e favorire uno scambio con quelli di altri Paesi. Dal bisogno al sogno…come le stelle della costellazione del cinema,in transito periodicamente sul cielo di Matera.



L’avvio nel 2026 dei corsi del Centro sperimentale di cinematografia ( un incontro operativo è previsto a Matera a fine mese) dovrà consentire di formare figure professionali che, oltre a servire il settore audiovisivo, anche quello degli eventi, degli spettacoli e della cultura. E qui l’assessora Orsi tocca i temi dell’innovazione di quello che c’è, e il caso della Casa delle tecnologie emergenti, di altre opportunità ed eccellenze che passano per l’Unibas, l’istituto centrale del restauro e via affiancando. Obiettivo? Creare opportunità per i giovani, anche per i tanti materani e lucani e della stessa area mediterranea, che potrebbero costruire qui il proprio futuro. Per questo è importante saper comunicare con efficace, senza sprecare risorse e all’insegna del buon senso e delle buone pratiche. Altro? Ne sentiremo parlare più avanti. Magari degli eventi natalizi, a cominciare dal Presepe, e con il Capodanno che tornerà in piazza Vittorio Veneto. La conferma del buon senso…e,naturalmente, buon lavoro.

