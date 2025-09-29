Deejay time alla Cava del Sole con una strumentazione al top

E la foto del servizio conferma che qualità, professionalità e innovazione vanno di pari passo quando in un concerto si vuole garantire il massimo per gli artisti e per il pubblico, che si attende una serata indimenticabile. Merito di una azienda locale, la Sound Planet Music, che ha messo a disposizione dei dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso una strumentazione al top e i risultati li abbiamo sentiti in 5000 https://giornalemio.it/eventi/eoooo-eoooeh-deejay-time-al-top-e-la-cava-del-sole-riapre-ai-concerti/ . Per quanti hanno l’orecchio buono e lavorano con la musica che fa ballare, tra effetti speciali e tocchi creativi, al concerto del 26 settembre è stata usata una consolle Pioneer composta da 4 cdj3000 (riproduttori multimediale per dj”)e 2 mixer aj9.Il monitoraggio della consolle era composto da 2 ks28 L ACUSTIC (subwoofer) più 4 top ARCS L ACUSTIC (diffusori line source a curvatura costante). Un concerto al top e una garanzia che a livello locale possiamo contare su aziende e competenze, che sono parte essenziale di un concerto, che non temono confronti. Quanto ai fans, e ci hanno scritto fino a ieri, attendono una data estiva del deejay time. Attendiamo che l’Amministrazione comunale di Matera risolva il nodo della gestione dell’area e che lo faccia in tempi brevi. I contratti per i concerti estivi sono in corso e raggiungono la massima intensità durante e dopo Sanremo.





