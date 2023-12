Deejay time a Milano. Fans da Brindisi( come Vincenzo) e forse da Matera

Hanno comperato i biglietti per il gran concerto che Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso terranno il 3 febbraio 2024 terranno al Mediolanum Forum di Assago ( Milano), che ha una capienza massima di 15.800 spettatori. E non vedono l’ora di essere sugli spalti per applaudire e ballare con i loro beniamini. Sono Vincenzo Palma, di Ostuni, ingegnere a Modena, del cugino Marco, ostunese anche lui e dell’amico Domenico di Brindisi. Vincenzo, che è il più sfegatato, e che segue Radio deejay da 30 anni e oggi anche M2O, sa tutto o quasi dei protagonisti di quella esperienza alla radio, in tv, sul web, in discoteca o nei concerti. ” Vanno tutti a mille- dice Vincenzo- e sentirli è una boccata di aria fresca. Sono una ricarica di energia unica. Basta l’accenno di una nota per cominciare a ballare. Preferisco su tutti Prezioso e ascoltare ”Let me stay” è il top. Degli altri apprezzo in particolare ” Love last forever” di Molella, ”Your love is crazy” di Albertino e ” Mister Movin” di Fargetta. A Milano ci andremo con t shirt e bandana, memori di quegli adesivi che tappezzano l’armadio di casa, e di tutte le volte che abbiamo ascoltato la musica di quel poker di radio deejay nei locali, a casa o in macchina. Marco negli anni Duemila aveva piazzato una cassa nella fiat 600 della zia, con woofer e sensori luminosi: uno spettacolo. E poi conservo anche un diario scolastico di radio dee jay. Sono forti e basta”. E a evidenziare tanta passione sono i biglietti comprati , con la fidanzata Laura, per il concerto del 6 aprile a Bologna, dove si esibirà Gabry Ponte. In cantiere anche il concerto del Deejay Time a Roma, il 20 luglio, all’ippodromo delle Capannelle. Chissà che anche da Matera non si muova qualcuno, dopo il Fiftylive per i 50 anni di Michele Capolupo, fans sfegatato del dj Albertino…