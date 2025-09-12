Deejay time a Matera da tutto esaurito. Ancora tre date per prenotare!

Era prevedibile, per chi come noi conosciamo la forza attrattiva dei deejay e del brand di radio di Deejay che fa il tutto esaurito già con le pubblicazioni sul proprio sito web. Ed era prevedibile, come comunicato dal Comune di Matera nel pomeriggio del 12 settembre, che già 1500 posti per il concerto gratuito alla Cava del Sole del 26 settembre prossimo siano andati già a ruba. Ma c’è tempo, per altri tre scaglioni di prenotazioni, per esserci. Non perdete di vista le date del 15, 17, 19 e settembre al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-deejay-time-again-1688140075409 . E visto il successo Matera farebbe bene a organizzare una nuova data per questa estate, ma con almeno 10.000 posti…



COMUNICATO STAMPA

“ll Comune di Matera comunica che a partire questa mattina è stata attivata la prenotazione on line dei biglietti per l’evento “Deejay Time Again”, in programma venerdì 26 settembre alle ore 21:00 nella Cava del Sole.

Il link per effettuare la prenotazione è disponibile al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-deejay-time-again-1688140075409

Si rende altresì noto che i primi 1.500 biglietti, resi disponibili in mattinata, sono già stati esauriti. Le prenotazioni saranno riaperte lunedì 15 settembre alle ore 10, e proseguiranno per scaglioni nei giorni di mercoledì 17 alle 10 e venerdì 19 settembre alle 10, fino al raggiungimento della capienza massima consentita di 5.000 posti.

La decisione di aprire il sistema di prenotazione in diversi momenti è stata presa al fine di dare a tutti la possibilità e il tempo di acquisire i biglietti di ingresso per l’evento; la prima tranche di prenotazione è stata quindi parziale e ha riguardato i primi 1500 biglietti, mentre quelle successive, così come comunicate, andranno ad esaurimento della disponibilità.

Si ricorda che, una volta esauriti i posti disponibili, non sarà più possibile effettuare ulteriori prenotazioni.”