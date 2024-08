Dedicato a te…con amore ed energia le Vibrazioni infiammano Ferrandina

Piazza Plebiscito strapiena, con fans provenienti anche dalla Puglia, e per la città aragonese della Valbasento la presenza del gruppo rock ” Le Vibrazioni” ha segnato senz’altro la vetta più alta di presenze e consenso di un cartellone di eventi estivi, scelto con lungimiranza, per tempo e che ha risposto alle aspettative di tutti. A cominciare dai giovani. Il gruppo milanese delle ” Vibrazioni” in due ore di concerto senza pausa, e senza concedere il bis ma con un saluto alla prossima…, ha fatto davvero vibrare cuori, mani sull’onda, di successi cantati a memoria o ripresi nei ritornelli. E Francesco Sarcina, leader del gruppo, tra un sorso di vino, una boccata di sigaretta e un ”sermone” ha tirato fuori una scaletta con i maggiori successi di 30 anni buoni di carriera, interrotti da una pausa di riflessione, fino alla ripresa dei tour. Così “Portami.a casa, Così sbagliato, Dedicato a te , Vieni da Me, Dov’è, Raggio di Sole, Pensami così, Ovunque andrò, In una notte d’estate” – tra le tante- sono state le canzoni che più hanno entusiasmato il pubblico. Anche con un pizzico di comprensibile commozione quando Francesco ha cantato ”Dedicato a te” a Giulia… Giulia Tagliapietra un’amica scomparsa di recente, che aveva ispirato quel brano.



Un pezzo cantato con il cuore da amico,da padre…perchè Sarcina ha invitato quanti hanno la mania di pubblicare foto di bimbi sui social a non farlo più, perchè quelle immagini finiscono nel darkweb per usi impropri, come la pedofilia. Parole chiare, forti, che invitano a rispettare e ad amare i propri figli. Tant’è che Francesco li ha portati con sè in tour. Due bambine che ha mostrato per un attimo sul palco, chiedendo alla gente di non fotografarle. Bravo! Sul web e nella vita ci sono regole chiare e vanno rispettate. Passate parola a quanti continuano a usare impropriamente i social, finendo con il procurare problemi a sè stessi e agli altri. Meglio ascoltare la buona musica, limitando quelle dirette social di piazza, stadio o teatro, che non fanno godere l’intensità dei concerti. Per apprezzarli, e le Vibrazioni ne hanno dato conferma, occorre ascoltare la musica dal vivo, partecipando e ascoltando le singole performances dei musicisti al basso, alle tastiere o alla batteria.Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda ,Roberto Dell’ Era ,Will Medini hanno tirato fuori degli ”assolo” che hanno fatto salire il tasso di adrenalina a mille, sia per professionalità esecutiva che per creatività. Una su tutte, che ci ha ricordato quel funambolo di Jimy Hendrix, ha riguardato un arrangiamento sulle note della colonna sonora de ”Il Padrino” fino quelle indiane che vengono fuori pizzicando le corde del sitar ( ricordate i Beatles?)a fantasie ungheresi delle czardas.



Note che hanno vibrato con le luci del palco, con le battute di Francesco sul vino che su consiglio medico aiuta a guarire dalla pandemia da ”scovid” e i tanti ”Uagliò” per annunciare un brano, un aneddoto, fare una battuta, fino al saluto carico di energia e simpatia per quanti ne hanno ricevuta un po’ da ”Portare a casa”.



Davvero un bel concerto e una ottima organizzazione messa in campo dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Lisanti, senz’altro tra le più dinamiche della nostra provincia. E ne hanno avuto conferma i tanti materani che, non solo domenica 18 agosto, hanno raggiunto Ferrandina. Eventi di qualità, vari, ideati da giovani motivati e preparati che sanno guardarsi intorno nelle scelte di gruppi (oltre alle Vibrazioni ricordiamo Tony Esposito, Eugenio Finardi) e dei temi ( dal Majatica jazz festival, teatro, danza, musica classica) e agli aspetti logistici. Scelta, per questo, la piazza principale, luogo naturale di incontro, riservando ad altri siti per eventi culturali e gastronomici. E lo stesso accadrà a Capodanno. Palco in piazza. Vorremmo che si facesse la stessa scelta anche a Matera. Ultima citazione, ma non secondaria, per i parcheggi. Ci sono, anche gratuiti, a ridosso del centro. E’ tutta energia di buon senso, che aiuta a risolvere i problemi.