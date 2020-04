Una canzone senza tempo come ”Dedicato” di Ivano Fossati ” interpretato anche da Loredana Bertè, Matia Bazar, Le Vibrazioni e altri, con un testo che il duo Saverio Pepe ed Enzo Matera ha riarrangiato con un “Dedicato” a tutti coloro – come riporta il breve messaggio sulla pagina social- che in questo periodo si sacrificano per questa maledetta causa. E la causa si chiama virus a corona, come i tappi di bottiglia di birra o della salsa, che saltano con effervescenza o per liberare l’aroma del gusto della convivialità. Stare insieme ma a distanza. Ancora una settimana e in attesa di rincontrarci, ma sempre con l’autorizzazione a portata di mano, a ciascuno il biglietto adesivo, il post-it, con tanto di dedica ” A chi…” E qui verrebbe proprio da tirar dentro Fausto Leali con la sua celeberrima canzone. Ma non è detto che Saverio Pepe ed Enzo Matera non ci pensino… Del resto ” Questo schifo di canzone non puo’ finire qui…” Buon ascolto