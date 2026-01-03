De Gennaro a Tuglie racconta la generazione cresciuta con Madonna,i Nirvana e i Guns’ roses

Come non ricordare le canzoni di Kurt Cobain, scomparso anzitempo, il cantante dei Nirvana,e con loro i Guns’roses , i Metallica , i Pearl Jahm e poi Madonna che continua a mietere successi sui palchi di mezzo mondo? A ricordarcelo un volto e una voce noti delle radio e delle tv come Luca De Gennaro che a Tuglie, un piccolo centro a pochi chilometri da Gallipoli (Lecce) presenterà il libro ”Generazione alternativa. 1991-1995”(Rizzoli Lizzard). Lo farà domenica 4 gennaio per l’evento ”Natale in cantina” , quella di Peparussu, con una interressante esposizione di quanto accadde in quegli anni e con una rivoluzione cinematografica, destinata a cambiare tante cose. Dopo De Gennaro toccherà a Michele Cortese cantare il suo repertorio di canzoni con la modalità del concerto fatto in casa, house concert per i patiti degli angilicismi. Il giorno dopo, con la tradizionale ”Befana in cantina” Carla Schiavano e Massimo Cuppone canteranno ”Sanremo”



A Tuglie (Le) continua fino al 6 gennaio la magia delle feste di fine anno con “Presepi nel Borgo” e “Natale in Cantina”, le rassegne che stanno animando il centro storico del piccolo centro alle porte di Gallipoli con un ricco calendario di eventi tra tradizione, cultura e musica.

Oltre cinquanta presepi artigianali e artistici, allestiti in circa trenta location tra corti, cantine, chiese, frantoi ipogei e abitazioni private, accolgono visitatori in un suggestivo itinerario diffuso. Le prossime visite sono previste il 4 e 6 gennaio, dalle ore 17 alle 21, con ingresso libero. Per gruppi di minimo 5 persone è possibile avere una guida di supporto al costo di 2 euro a persona.

Domani, domenica 4 gennaio, alle ore 19.30 in Cantina Peparussu presentazione del libro “Generazione alternativa. 1991-1995” (Rizzoli Lizard) di Luca De Gennaro, manager televisivo, conduttore radiofonico, giornalista, docente universitario e disc jockey. Ha lavorato con la musica fin dalle prime radio private, poi a Radio Rai, Radio Capital, MTV. E in questo libro racconta anche questo. All’inizio degli anni Novanta, l’industria discografica si trova a fare i conti con una rivoluzione che quasi nessuno si aspettava. Negli Ottanta, grazie al successo di Mtv e alla diffusione del cd, il mercato del pop aveva lanciato nuove star planetarie e dato una seconda giovinezza a big che sembravano appassiti. Alla fine di quel decennio, però, la musica vive una profonda crisi di identità. Sul momento lo capiscono in pochi, ma qualcosa sta cambiando. Basta guardare la classifica degli album più venduti nel 1990 e paragonarla a quella dell’anno successivo: il pop levigato di Madonna, New Kids On The Block e Mariah Carey viene spodestato dalle sonorità ruvide di Metallica, Nirvana e Pearl Jam, band che di colpo soppiantano anche il rock pomposo dei Guns N’ Roses. Cosa sta succedendo? Le vecchie superstar conservano il solito pubblico, ma fanno fatica a conquistarne di nuovo, perché in tutti i Paesi stanno emergendo comunità di giovani ascoltatori, una Generazione Alternativa affascinata prima da grunge e hip hop, poi techno e britpop: scene musicali indipendenti che, partendo dal basso, conquisteranno le hit parade planetarie. Luca de Gennaro racconta l’imprevedibile storia dei primi anni Novanta: dalla stagione italiana dei rave a quella delle posse nei centri sociali, da Lollapalooza a Glastonbury, dalla rivalità Nirvana-Guns N’ Roses a quella Blur-Oasis, dagli esordi di Jeff Buckley al primo concerto dei Foo Fighters e molto altro. Dopo il successo di Pop Life, de Gennaro torna a portarci nel cuore di una rivoluzione discografica e sociale che ha vissuto in prima persona, come giornalista, quasi-manager, dj e nomade dei backstage da una parte all’altra dell’Atlantico.Incontra l’autore Valeria Blanco.



A seguire “Michele Cortese in Cortese Living room”. È il format live con cui il cantautore salentino, alla fine del 2023, ha deciso di portare in giro le sue canzoni in una situazione acustica e intima, in modalità house concert. Un format in cui, raccontando e suonando le canzoni con strumenti anch’essi inusuali (tastiere a pile, percussioni di fortuna, ukulele ecc. e con minima strumentazione di amplificazione) ci si concede il tempo per conoscere le storie dietro le canzoni e la dimensione nuda e cruda in cui esse sono nate, come nelle “schitarrate” migliori nelle living room di casa nelle feste tra amici di una romantica epoca predigitale.

Per entrambi gli appuntamenti ingresso libero.



Lunedì 6 gennaio gran finale con “La Befana in Cantina”: alle ore 10 la Befana arriva a cavallo in Cantina Peparussu per incontrare i bambini e consegnare i regali (i genitori possono farli avere entro il 5 gennaio chiamando al numero 348/5465650). Alle ore 20.30 festa finale con “Canta Sanremo” insieme a Carla Schiavano e Massimo Cuppone.

Info: 348/5465650 – 320/7825145

