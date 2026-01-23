Date e novità di Storie Parallele Film Festival 2026 dedicato a Ettore Scola

“La IX edizione di Storie Parallele, il festival del cinema documentario prodotto da Fargo Produzioni e diretto dal regista Nicola Ragone con l’ausilio dei condirettori Giuseppe Ragone, Carmine Iuvone, Claudia Giannini e Carmine Cassino, si svolgerà a Salandra (MT) dal 10 al 13 settembre 2026.” E’ quanto anticipato con una nota che così prosegue “Quattro giorni di programmazione interamente dedicati all’evento che, dal 2018, rappresenta una finestra sempre aperta sulle aree interne della Basilicata, ponendosi come luogo d’incontro tra visioni e generazioni differenti. Storie Parallele non vive solo durante le giornate di programmazione ma, grazie al profondo legame che il gruppo di creativi e professionisti volontari nutre nei confronti delle proprie radici, è attivo durante tutto l’anno.” Infatti, si legge: “Le attività relative al 2026 inizieranno sabato 24 gennaio alle ore 17:30 presso la Biblioteca comunale di Salandra con una sessione di co-progettazione in collaborazione con la filosofa di comunità dott.ssa Giusi Giovinazzo. In accordo con il team di Storie Parallele, l’incontro si strutturerà in seguito a una fase di ascolto già realizzata nei mesi precedenti rientrando nell’ambito di un processo di coinvolgimento che si intende consolidare in vista dei dieci anni di attività del Festival. Attraverso 6 di tavoli di co-progettazione, i partecipanti saranno invitati a pensare, disegnare, costruire proposte finalizzate all’innovazione del racconto e dell’ospitalità del territorio di Salandra. Insieme alla comunità locale, ci sarà anche la comunità lucana di innovatori, artisti, progettisti che hanno ispirato processi virtuosi di valorizzazione territoriale. Un momento per riflettere insieme su temi importanti quali la riqualificazione degli spazi pubblici, i nuovi modelli di formazione, di accoglienza, di identità delle aree interne, di coesione sociale attraverso l’applicazione del metodo HumanLab. In occasione del Carnevale, in collaborazione con il Comune di Salandra, sarà lanciata una call di residenza artistica per attori e performer provenienti da tutto il territorio nazionale e dedicata al progetto ADAMUS, giunto alla sua quarta edizione e liberamente ispirato alla tragedia sacra Adamo caduto, capolavoro di Serafino della Salandra pubblicato nel 1647.

La residenza artistica si concluderà con uno spettacolo di teatro dal titolo Adamus Tales che prenderà vita nelle serate di sabato 14 e domenica 15 febbraio, portando all’attenzione del pubblico una versione inedita della tragedia sacra.

Per iscriverti alla call gratuita visita www.festivalstorieparallele.it. Il 2026 sarà inoltre dedicato alla prima edizione de “Gli stati generali del cortometraggio lucano”, un evento che riunirà a Salandra, presso la Sala dell’affresco del Comune, molti tra i giovani registi lucani under30 che dialogheranno con le istituzioni, le associazioni di categoria e i produttori cinematografici. Una tavola rotonda per creare sinergie e definire le nuove strategie di supporto per approfondire nuove modalità di racconto del territorio e individuare le sperimentazioni tematiche e stilistiche presenti nei progetti dei giovani autori lucani, a cui Storie Parallele da tempo dedica grande attenzione. Per ricordare il maestro Ettore Scola a dieci anni dalla scomparsa, Storie Parallele dedicherà ampio spazio in occasione dell’estate e dell’edizione 2026, al noto regista e sceneggiatore scomparso il 19 gennaio 2016 in un omaggio che prenderà corpo attraverso un ciclo di proiezioni da giugno a settembre. Un’arena itinerante porterà quattro film-capolavoro del genio Scola in quattro aree periferiche della Basilicata che per una notte godranno della magia del cinema di uno dei più importanti maestri della commedia all’italiana. Il programma delle giornate dal 10 al 13 di settembre riserverà grandi sorprese. Dopo il grande successo del duo finlandese Maustetytöt, nell’edizione 2026 non mancheranno ospiti internazionali accanto alle proiezioni accuratamente scelte e agli appuntamenti fissi con i main event Sleep concert – Concerto nei Calanchi e con il Cammino dei Calanchi.

Inoltre, accanto al concorso riservato agli short doc a partire da questa edizione saranno inaugurate due nuove classi di concorso la prima dedicata a documentari di lungometraggio e la seconda riservata esclusivamente alla sezione young >>>NEXT riguardante i cortometraggi realizzati da studenti di scuole di cinema, accademie, scuole. Un’altra novità della prossima edizione sarà l’aggiunta della sezione Cinema di Viaggio & Destination Tourism nata con l’obettivo di esplorare destinazioni minori per valorizzare e promuovere forme di viaggio sostenibili e responsabili che rispettino l’equilibrio dei territori e delle comunità locali per mitigare il fenomeno dell’overtourism attraverso il linguaggio audiovisivo. Un festival che si rinnova di anno in anno grazie a un team instancabile che con grande amore opera per favorirne la crescita nel pieno rispetto del luogo che lo ospita. L’augurio è che la IX edizione possa accompagnarci verso il traguardo dei 10 anni con soddisfazione e con l’entusiasmo che ci contraddistingue: restando, ritornando e raccontando.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.