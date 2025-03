Dante per i Borghi fa tappa a Grottole: una serata tra cultura, teatro e sapori locali

Il Comune di Grottole con una nota informa che “venerdì 4 aprile 2025, alle ore 18.30, presso il Castello Feudale di Sichinulfo, si terrà un appuntamento speciale del progetto “Dante per i Borghi – Viaggio favoloso nell’Italia che c’è”, un’iniziativa promossa dal Ministero del Turismo e dalla Società Dante Alighieri per valorizzare la cultura dantesca e il patrimonio storico dei borghi italiani. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Angelo De Vito e dell’Assessore alla Cultura Mariapina Cosentino. Seguirà una breve lezione di geografia a cura di Annalisa Romeo, che guiderà il pubblico alla scoperta del legame tra territorio e letteratura. Momento centrale della serata sarà la lettura teatrale di alcuni passi della Divina Commedia, interpretati dal rinomato attore e regista Massimiliano Finazzer Flory. Lo spettacolo condurrà gli spettatori in un viaggio simbolico tra le “stelle perdute, indicate e ritrovate” attraverso la straordinaria forza evocativa dei versi di Dante. A concludere la serata, un percorso enogastronomico dedicato ai sapori del territorio, con una selezione di prodotti tipici locali, per offrire al pubblico un’esperienza sensoriale completa, che unisce arte, cultura e tradizione. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare, è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 328.4350225. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Grottole e gode del sostegno di importanti partner tra cui Cultura Italiae, Pellegrini di Speranza, Intesa Sanpaolo e Dove. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza e gli appassionati di cultura e teatro a partecipare numerosi a questa serata unica, che celebra il genio di Dante Alighieri e il valore dei borghi italiani come custodi della nostra storia e identità.”

