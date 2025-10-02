Danilo Rea e Peppe Servillo inaugurano rassegna “Rock & Jazz” al Mercadante di Altamura

“Un viaggio musicale intenso, emozionante e raffinato: sarà questo il primo appuntamento della nuova rassegna Rock & Jazz del Teatro Mercadante di Altamura, che sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21.00, vedrà sul palco due protagonisti assoluti della scena musicale italiana, Danilo Rea e Peppe Servillo, con lo spettacolo Napoli e Jazz.” Lo si legge in una nota in cui si sottolinea come trattasi di “Un concerto che unisce la grande tradizione partenopea alla libertà e all’improvvisazione del jazz, trasformando ogni brano in un’esperienza unica. Il pianoforte di Danilo Rea e la voce di Peppe Servillo si fondono in un dialogo poetico, capace di regalare suggestioni e atmosfere indimenticabili. L’appuntamento inaugura ufficialmente la rassegna Rock & Jazz, diretta da Silvano Picerno, parte integrante della nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Mercadante, all’insegna dello slogan “Imagine, we can!”. Biglietti disponibili innanzitutto presso il Box Office del Teatro Mercadante (Via dei Mille, 159 – Tel. e WhatsApp 080 3101222) e successivamente anche sul circuito Vivaticket.”

