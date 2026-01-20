Dall’IIS “Pentasuglia’’ all’Accademia di Modena l’allievo Cosola racconta

Cosa fare dopo il diploma conseguito in una scuola ad alta qualificazione professionale come l’Istituto di Istruzione Superiore ‘’ G.B Pentasuglia’’? Mi cerco un lavoro, e le opportunità non mancano, mi iscrivo all’Università oppure lego quest’ultima fase all’alto senso del dovere verso la Patria nella carriera militare, che richiede tanta responsabilità, equilibrio e competenze. Ed è quello che ha fatto un giovane ex allievo dell’Istituto materano, che frequenta il 207° corso ‘’Fermezza’’ dell’Accademia di Modena. Luogo che abbiamo visitato nello scorso mese di ottobre, incontrando in strada i giovani corsisti in divisa. Cosola racconterà la sua esperienza il prossimo 23 gennaio nell’aula magna del Pentasuglia. Non è facile entrarci. Vi si accede dopo una dura selezione che dura 10 mesi, dopo aver superato prove scritte, orali e pratiche. Prima di lui, per citare un lucano che ha ricoperto ruoli importanti nella gestione militare e di calamità del paese (covid 19 e alluvione in Emilia Romagna) ricordiamo un lucano su tutti, il generale Francesco Paolo Figliuolo. E ora Cosola, al quale auguriamo, a conclusione del corso una luminosa carriera. L’’Accademia militare di Modena, fondata nel 1678, è il più antico e prestigioso istituto militare del mondo. L’Istituto di Piazza Roma, si occupa della formazione universitaria dei futuri ufficiali del ruolo normale dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri che poi prosegue nella Scuola Ufficiali di Torino (laurea magistrale).



COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Orientamento in uscita: l’Accademia Militare di Modena incontra gli studenti del Pentasuglia.

Matera, 23 gennaio 2026. Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, venerdì 23 gennaio 2026, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “G. B. Pentasuglia” di Matera, si terrà un incontro informativo promosso dall’Accademia Militare di Modena che rientra nell’iniziativa nazionale “Back to School”.

L’incontro sarà curato da personale qualificato del Comando Militare Esercito “Basilicata” e vedrà un momento di dialogo tra gli studenti dell’Istituto ed un Allievo Ufficiale del 207° Corso “Fermezza”, Vito Francesco Cosola, ex studente dell’indirizzo di Informatica diplomatosi con lode, lo scorso anno, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Pentasuglia”.

Attraverso la testimonianza diretta dell’Allievo Ufficiale e il contributo dei rappresentanti dell’Esercito Italiano, l’iniziativa intende offrire agli studenti – in particolare a coloro che manifestano interesse per le carriere militari – una panoramica concreta sul percorso formativo e professionale dell’Accademia Militare con informazioni utili sulle modalità di accesso, sulle fasi concorsuali e sulle opportunità offerte.

L’evento rientra nel Programma nazionale di Conferenze di Informazione e Orientamento dell’Esercito Italiano, per l’anno scolastico 2025/2026, finalizzato a informare giovani sul ruolo, la storia e le funzioni dell’Esercito, anche in relazione ai temi dell’Educazione civica, nonché sulle prospettive formative e occupazionali che ne derivano.

L’incontro, in particolare, prevede la proiezione di un breve filmato istituzionale ed un momento di confronto aperto con gli studenti.

L’iniziativa, come ha affermato il Prof. Michele Ventrelli, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G.B. Pentasuglia”, costituisce un’importante occasione di orientamento e testimonia la volontà dell’Esercito Italiano di “tornare a scuola” per accompagnare i giovani verso scelte formative e professionali informate e responsabili.

