Dalle bande a ”Tubo” ai Coma cose… Corato per San Cataldo

Quattro giornate piene di eventi e appuntamenti a Corato ( Bari) per la festa in onore del Patrono San Cataldo tra fede, colori, suoni, fuochi d’artificio e ottima musica: dalla classica alla leggera. Attesa per il concerto del 26 agosto in piazza Plebiscito per la serata con i Coma Cose,che a Sanremo e in tour hanno dimostrato valore e voglia di innovare. Un evento per un pubblico trasversale. Ma c’è di che divertirsi anche i suoni delle bande da giro per il paese o in cassarmonica. Per il resto non vi resta che raggiungere Corato per la benedizione di San Cataldo e per conoscere le tante attrazioni di quel popoloso comune del barese

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2025/08/foto-sancataldo-548×365.jpg" alt="" width="548" height="365" class="alignnone size-medium wp-image-204422" /

FESTA DI SAN CATALDO

23, 24, 25 + 26 agosto 2025

CORATO (BA)

La grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali -anche legati alla coincidenza dell’anno giubilare- recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore “San Cataldo” e PugliArmonica.

La festa si chiude con la consueta serata aggiuntiva, il “fuori programma di San Cataldo”, quest’anno con l’atteso concerto di COMA COSE in Piazza Cesare Battisti martedì 26 agosto alle ore 21.30 (ingresso libero)

A Corato (Ba) tra fede e devozione, tra i suoni della banda, i fuochi d’artificio, le luminarie, la musica, il cibo e i sapori del passato, prosegue la FESTA DI SAN CATALDO, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali, recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore “San Cataldo” e PugliArmonica.

Tra gli appuntamenti di domani, lunedì 25 agosto, alle ore 8.30 “Sulle orme di San Cataldo”: tra fede, folklore e tradizioni coratine, un itinerario guidato da don Luigi Tarantini, con partenza dalla “Macchina di San Cataldo” in piazza Plebiscitò.

Sempre domani alle ore 18, un altro appuntamento per il festival bandistico A tubo! – Storie di bande, comunità e sentimento pugliese, avviato lo scorso 1 agosto con la direzione artistica del maestro Aldo Caputo, collegandosi in questi giorni con i solenni festeggiamenti del patrono San Cataldo. Domani alle ore 18 Giro di banda per le vie del centro cittadino e alle 21.30 in Cassa armonica, in piazza Cesare Battisti, Gran Concerto Bandistico “Michele Lufrano” Città di Triggiano diretto dal M° Davide Abbinante.

Dalle ore 21, musica e intrattenimento anche in piazza Vittorio Emanuele.



Si chiude martedì 26 agosto con il “fuori programma di San Cataldo”. Quest’anno si realizza con l’atteso concerto di Coma Cose: il duo musicale che fonde cantautorato ed influenze urbane, composto da Francesca Mesiano aka California e il marito Fausto Zanardelli, saranno protagonisti in Piazza Cesare Battisti martedì 26 agosto alle ore 21.30 (ingresso libero). Sarà un viaggio musicale che attraversa tutte le fasi della loro carriera, esplosa con la prima partecipazione a Sanremo, nel 2021 con il brano “Fiamme negli occhi”. Sono poi tornati nel 2023 con “L’addio” e, per la terza volta, nel 2025 con “Cuoricini”. Il concerto si realizza con Puglia Culture e rientra nel cartellone “Sei la mia città, l’estate a Corato 2025”, programma di eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale.

