Dalla Rolls al video cast Angelo è sempre in pista…

Una bella chiacchierata, senza peli sulla lingua, senza rinnegare e rimpiangere nulla ( ci mancherebbe) per il manager musicale Angelo Calculli, che guarda sempre avanti dopo essere sceso in corsa da una Rolls Royce- dopo un concerto a Lecce- ed aver ripreso la sua possente Range Rover, alla scoperta di nuovi talenti musicali sui quali investire e di altri progetti come il videocast che è un po’ la frontiera digitale di quanti (come i giovani e non solo ) hanno una capacità di attenzione quasi da spot pubblicitari. E’ l’occasione per parlarne è stata la presentazione , a Matera al cineteatro comunale, del suo libro “Da 100 a 10. Un viaggio nella musica in Rolls-Royce” (Readaction Editrice) del materano Angelo Calculli, che racconta il caso di studio della storia musicale pop contemporanea di Achille Lauro.Un manuale, per quanti vogliano intraprendere una carriera lavorando con serietà, sacrificio e tenendo conto- come ha fatto Angelo- di esperienze passate ma illuminanti come il film “Velvet Goldmine” (1998), diretto da Todd Haynes e ispirato alla vita del duca bianco ” David Bowie” . E quel film è stata un po’ una traccia per Angelo visto che tradotto in italiano, quel lavoro rivisto decine di volte, fa ”miniera d’oro di velluto”. Cos’ è stato per i quattro anni con Achille Lauro, Lauro De Marinis, che Angelo – come ha ricordato- ha apprezzato più come artista che come uomo e quel ” Da 100 a 10” e viceversa, fatto di velocità, fatturato, e altri aspetti che si incrociano sul circuito della vita. E Angelo, tra commenti, ricordi e schermate ha detto come la pensa e come continuerà a pensarla, rimettendosi in discussione tenendo fede a una massima ” Nella vita puoi avere molti soldi e tanto successo. Ma se non hai valori, principi, se non sai provare affetti veri, se intorno a te non avrai persone disinteressate che ti vogliono bene…e allora la pancia… sarà Vuota” .



E questo vale in un mondo, come quello dello spettacolo, dove le regole (quando ci sono) finiscono al fondo scala e salta tutto. Del resto per aver successo ce ne vuole, pochi ce la fanno, nonostante le trasmissioni e gli eventi promozionali ( contest e similari) e pochi sono gli spazi per mettersi in luce. Stoffa, sacrificio, fiuto, capacità di raccontare la propria vita ( il limite del cantautorato di oggi) e un pizzico di fortuna che non guasta sono il bagaglio minimo per tentare una scalata che richiede tanta pazienza e coerenza. Angelo ne ha, fino alla testardaggine, è continua a credere nei giovani come la trapper pugliese Candyvan (nome d’arte di Gaia Lacarra) la cantautrice romana Valentina Parisse e il punk-rocker torinese Cali (pseudonimo di Alessandro Calligaris). Un assaggio delle loro qualità sul palco del ”Comunale” in attesa di rivederli in tv o in concorsi-vetrina nazionali o in concerto. Auguri, ragazzi. Siete nella mani giuste…

E poi conta anche lo spirito critico di Michele Monina, autore di un corposo volume a tema e di Bestiario Pop,il format “video-cast” che sarà riproposto anche in occasione della prossima edizione del festival di Sanremo. Tanti gli ospiti e una formula che va veloce a 110.000…kmk o megabytes Angelo, nonostante la mole, continua con i colpi d’ala e con il collega Palomba Sergio, appassionato di musica, ogni obiettivo è a portata di sound. A Matera, questa estate con i concerti di Oversound e di Estati d’animo, come a Sanremo 2024 e laddove ci saranno altre miniere d’oro di velluto da scoprire.