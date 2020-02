La sfida è quella che passa dalle lamie della Murgia, del territorio di Altamura, agli igloo dei Poli che si stanno sciogliendo…Ma per Maria Moramarco, intensa voce mediterranea degli immarcescibili ”Uaragniaun”, il concerto di sabato 22 febbraio all’ Ice Muiscal Festival al Passo Paradiso, è una esperienza unica da fare ben coperta e con la voce riscaldata da un sorso di verdeca murgiana. Del resto il teatro di ghiaccio, realizzato sul crinale che divide ad alta quota (ben 2600 metri) Lombardia e Trentino ha una acustica particolare , anche per i suoni e gli accordi che dovranno tirar fuori , da strumenti costruiti con lastre di ghiaccio e sugli stessi principi della liuteria, gli amici della ” Snow(neve) Murgia Orchestra” composta da Bolognese,Filippo Giordano,Adolfo La Volpe,Carlo La Manna,Francesco Savoretti. Il repertorio ? Naturalmente ”caldo” e ”coinvolgente” attinto a piene mani dalla lunga produzione della tradizione locale fino all’ultima incisione ” Cilla Cilla”. Non sappiamo se il concerto all’Ice musical Festival segnerà la tappa di un tour di esibizioni in luoghi naturali o estremi. Ma sarebbe interessante: dal teatro igloo del Ghiacciaio Presena alle Grotte di Frasassi a quelle della nostra Castellana Grotte a Casa Cava di Matera, dalle Latomie di Siracusa per finire a Lama Lunga di Altamura dove riposa, in maniera tormentata, il nostro avo neanderthaliano Ciccillo. Ci vorrebbe una ninna nanna…

TUTTO SUL FESTIVAL DAL SITO WWW.PONTEDILEGNOTONALE.COM

L’Ice Music Festival è un evento unico perché qui la musica è fatta nel ghiaccio e con il ghiaccio.

I concerti di questa rassegna musicale si svolgono infatti nell’EQ Ice Dome, un grande igloo a 2.600 metri di quota tra le distese di neve del Ghiacciaio Presena.

Nel teatro dell’Ice Music Festival, raggiungibile dal Tonale con la cabinovia Paradiso, trovano posto un palco e 300 posti a sedere; qui, da gennaio a marzo, gli spettatori possono vivere la magia di tanti concerti spettacolari tra riflessi di luce e vibrazioni sonore. Quest’anno il teatro è tenuto a battesimo da EQ, il marchio 100% elettrico di Mercedes-Benz.

Le temperature sottozero dell’EQ Ice Dome conservano però la particolarità più esclusiva di questa particolare kermesse, ovvero 16 strumenti musicali scolpiti nel ghiaccio dall’artista Tim Linhart.

Oltre al loro aspetto fiabesco, questi strumenti semi-trasparenti hanno una particolare sonorità. Dal ghiaccio scaturiscono infatti suoni cristallini e limpidi capaci di spaziare tra tonalità acute a suoni profondi e intensi. Le armonie che risuonano nell’arena di ghiaccio sono celestiali… Non per niente quelli dell’Ice Music Festival vengono definiti concerti in paradiso!

Le performance dei musicisti di fama internazionale dell’Ice Music Festival a Pontedilegno-Tonale sapranno quindi scaldare gli spettatori con brani che vanno dalla musica classica al pop, dalle improvvisazioni jazz fino al folk e al rock. Non mancheranno brani inediti ideati proprio per gli strumenti glaciali e serate corali.



I concerti in Paradiso del week end

Dal jazz, al pop, dal rock alla musica: la musica del ghiaccio non conosce confini! Generi diversi scalderanno gli orecchi e i cuori degli spettatori. Un appuntamento fisso per 15 weekend, dal 5 gennaio al 30 marzo 2020, un percorso tutto da vivere con alcuni tra i nomi più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale.

BANDABARDÒ

Una partenza da brivido con una delle band più esplosive d’Italia in versione ice

SABATO 4 GENNAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

LORENZO FRIZZERA

Un chitarrista considerato tra i migliori talenti della scena musicale italiana

SABATO 11 GENNAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

SAVERIO TASCA & ENNIO RIGHETTI

Un duo di virtuosi esponenti del jazz targato Italia dialoga con gli ice-performer

SABATO 18 GENNAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

EDOARDO DE ANGELIS

SABATO 25 GENNAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

N.B. Vi informiamo che il violinista Alessandro Quarta, previsto per questa data, non potrà essere presente.

I concerti saranno eseguiti da Edoardo De Angelis, famoso violinista esibitosi nei principali teatri internazionali. Come solista e a capo del suo ensemble ha collaborato con artisti classici, ha realizzato colonne sonore e ha suonato in ambito jazz, pop e rock.

ELIO

Un inedito Elio in una nuova avventura tutta ghiacciata. Da non perdere.

SABATO 1 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

LUCA LAGASH & SILVIO MORAIS

Anteprima progetto #OP2020 Val di Sole sul tema acqua con due grandi musicisti

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00

SIMONA SEVERINI

Giovane cantante emergente dal pop al jazz che vanta collaborazioni musicali importanti

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

MARTINA IORI

Raffinata e giovane cantautrice e polistrumentista della comunità ladina

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00



MARIA MORAMARCO

Una delle voci rappresentative della musica tradizionale pugliese musicali importanti

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

PARADICE ORCHESTRA

Gli Ice-performes proporranno musiche paradisiache che hanno fatto sognare intere generazioni

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020 | Ore 18.00

CATERINA CROPELLI & SPECIAL GUEST

Talentuosa giovane cantante della Val di Sole, nota per la sua partecipazione ad X-Factor. Sarà accompagnata da un ospite davvero speciale, sarà una sorpresa!

SABATO 29 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

STEFANO PISETTA

Batterista, polistrumentista e compositore di spicco della scena pop italiana

SABATO 7 MARZO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

RADIOTTANTA

A grande richiesta il ritorno dei Radiottanta in versione ghiacciata

DOMENICA 8 MARZO 2020 | Ore 16.00

SABATO 14 MARZO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

ORCHEXTRA TERRESTRE

I colori musicali di una delle più note orchestre multiculturali italiane

SABATO 21 MARZO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

GIADA COLAGRANDE

Cantante della band The magic Door, si divide tra cinema e musica

SABATO 28 MARZO 2020 | Ore 16.00 e 18.00

CIRCLE ICE SONG CON ALBERT HERA

Evento finale dedicato alla voce umana e alle sue infinite potenzialità

DOMENICA 29 MARZO 2020 | Ore 16.00



Home

Ice Music Festival

Biglietti

Ice Music Festival: acquista il tuo biglietto e vivi la magia!

4 tipologie di biglietto

Regole prevendita online

Ice Music Menu

Ascoltare un concerto all’interno di un igloo a temperature sottozero è un’esperienza unica. Ancora di più se gli strumenti musicali sono costruiti con il ghiaccio!

Non perderti questa meravigliosa esperienza

Appositamente per l’Ice Music Festival abbiamo ideato 4 tipologie di biglietti i cui costi variano in base ai servizi inclusi: solo entrata al concerto, concerto e biglietto di andata e ritorno con la Cabinovia Paradiso, concerto e cena con piatti tipici al rifugio Passo Paradiso, oppure un biglietto cumulativo con tutte queste opzioni.

Entrare nell’igloo dell’Ice Music Festival da un paesaggio completamente candido, trovare un ambiente particolare in cui le pareti di ghiaccio arrotondate risplendono nelle luci e ascoltare il suono limpido e profondo degli strumenti di ghiaccio è davvero, come l’ha definita Tim Linhart, un’esperienza ultraterrena.

… Provare l’emozione di un concerto sul Ghiacciaio Presena è semplice, basta acquistare i biglietti online.

Acquista i biglietti

4 tipologie di biglietto, 1 esperienza indimenticabile

Per farti vivere al meglio l’esperienza dell’Ice Musica Festival abbiamo ideato 4 tipologie di biglietto.

Potrai scegliere tra:

biglietto solo concerto: 25 €

concerto + biglietto di andata e ritorno sulla cabinovia Paradiso: 35 €

concerto + cena tipica in quota: 55 €

concerto + biglietto di andata e ritorno sulla cabinovia Paradiso + cena tipica in quota: 65 €



Ogni tipologia è acquistabile online in base alla giornata di interesse:

Ticket ICE MUSIC concerti del Giovedì

Ticket ICE MUSIC concerti del Sabato

Ticket ICE MUSIC concerti di Domenica

Regole prevendita online

Attenzione! Le vendite Online degli spettacoli verranno chiuse due giorni prima dell’evento:

concerti del Giovedì: chiusura acquisto online martedì ore 24:00

concerti del Sabato: chiusura acquisto online giovedì ore 24:00

concerti della Domenica: chiusura acquisto online venerdì ore 24:00

Per informazioni sulle vendite OnLine rivolgersi a SNOWIT:

Tel: 02/87177184

Email: assistenza@snowitapp.com

Ice Music Menu: delizia per il palato e la mente

L’Ice Music Festival è un’esperienza davvero magica. Perché non renderla unica completando la serata con una fantastica cena in rifugio?

Acquistando i biglietti con formula “concerto + cena tipica” o “concerto + biglietto di andata e ritorno cabinovia Paradiso + cena tipica” potrai deliziare anche il palato degustando i piatti del menù dedicato all’Ice Music Festival nello splendido scenario di Rifugio Capanna Paradiso.

Dall’antipasto al dolce scopri i piatti nati dall’incontro di Lombardia e Trentino: sapori autentici e ingredienti genuini per una cena in pieno stile montano.

Scopri qui i nomi degli chef e i menù delle quattro favolose cene stellate.