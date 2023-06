Dalla Guzzi ”Lodola” 125 al rombo delle fiat 500 nella quiete di Pignola

A Pignola (Potenza), grazie al club Amici della 500 un raduno dai cavalli contenuti ma scalpitanti, per Fiat Cinquecento, derivate e Vespa. Tante moto, scooter Piaggio e Lambretta naturalmente e la ”Piccola” 500 di Casa Fiat, marchio finito nel calderone Stellantis, che ha motorizzato il BelPaese.Altri tempi fatti di sogni, passioni, sacrifici e tanta voglia di muoversi alla velocità giusta, come la Lodola Moto Guzzi 125 di Luciano Loizzo da Ferrandina che ha toccato Capo Nord. Tanta simpatia e curiosità di come sia riuscito ad arrivare fino in fondo.Stessa domanda per le piccole 500 e loro derivate nelle versioni R, F, L,Nuovacinquececnto, giardinetta con motore a sogliola come la cugina ” Bianchina” della Autobianchi e poi spiaggina, con la carrozzeria Touring o ”sovralimentate” 595 corsaiole per la Abarth. Un lungo elenco affiancato da auto d’epoca di altri marchi. Del resto la passione per i motori, a scoppio naturalmente, sono una sinfonia che l’elettrico ( dalle tante perplessità) non potrà mai dare.Vuoi mettere la messa in moto della Lodola e quello della Fiat 500?