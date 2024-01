Dal paese fantasma alla baia dei pirati…Riecco le Spighe Vaganti

A giudicare dalle foto allegate all’annuncio che continuano a girare ”a vacant” o a ”bbacant” come dicono alcuni in dialetto materano, accentando tra la ‘a’ e la ‘o”, Sergio Palomba e Gabriele Chiancone non hanno perso nè l’appetito- alla B’n’dich…” – e nè la voglia di andare in giro con la giusta guida di turno. Così Mare e monti, ma può capitare anche un Maremonti al seguito, con la nonna che conosce i segreti della buona tavola, ‘ cumbà Carlone” beccato sotto a un balcone,o con il cittadino stanziale più affidabile del cittadino temporaneo di Matera 2019, che ti porta fino alla tavola imbandita, finiranno con l’incrociare le due ”spighe vaganti” fin sui canali di Telenorba dove è di cassa l’eccentrico Uccio De Santis. Altra storia, altro gruppo, ma c’è la comune voglia di far sorridere andando dove ti portano curiosità e voglia di divertirsi.



“SPIGHE VAGANTI”

al via le riprese della seconda stagione

che andrà in onda su Telenorba

Sono ricominciate, nelle scorse settimane, le riprese del format “Spighe Vaganti”, una produzione di Rvm Broadcast in collaborazione con Jogo Media, che vede protagonisti Sergio Palomba e Gabriele Chiancone, alla scoperta di luoghi e tradizioni del Sud Italia, con uno sguardo maggiormente focalizzato sulla Basilicata.

Tra le novità di questa seconda stagione, c’è sicuramente quella della messa in onda delle puntate su Telenorba. Approdare nel palinsesto di una grande tv privata è per gli autori e i produttori un grande riconoscimento del lavoro di valorizzazione dei territori portato avanti con “Spighe Vaganti” e permetterà agli stessi di avere una grande visibilità, che sarà assicurata anche su web attraverso i propri canali social e quelli della testata giornalistica Basilicatamedia.

Le riprese, che hanno toccato al momento anche la Calabria, proseguiranno in Basilicata per tutto il mese di febbraio. Le date di messa in onda, invece, saranno rese note nei prossimi giorni.

Spighe Vaganti

una produzione RVM Broadcast in collaborazione con JOGO Media e Ergghiò

con: Sergio Palomba e Gabriele Chiancone

riprese: Giuseppe Petragallo

riprese aeree: Vincenzo Sidonio, Aldo Amati

montaggio: Mario Raele

fonico: Gianfranco Montemurro

content management: Dora Silletti

musiche originali: Enzo Matera

regia: Mario Raele & Sergio Palomba