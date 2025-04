Dal Brasile all’Italia l’inedito cantautore Barro

Se non ne avete sentito parlare e non conoscete la sua musica e allora non vi resta che scoprirlo nella tournèe al Sud, tra Puglia e Basilicata, che toccherà nei prossimi giorni a Taranto, Bari e Altamura. E per lui, come riporta la recensione girataci dalla materana Giulia Arama Carmentano, parla il nuovo album ‘’Lingua’’ con il duetto insieme al grande Chico Cesar autore di ‘’Mama Africa’’. Ritmi e parole profonde che parlano e si soffermano sull’anima di una umanità che vive di poco, tra sofferenze, buon auspici e voglia di cantare alla vita. ‘’ Viralata caramelo’’ per esempio cerca la ballezza dove non ti aspetti di trovarla…E’ per questo che Barro è un cantautore tutto da scoprire.



Barro, uno dei massimi esponenti della scena contemporanea brasiliana presenta con un tour in Italia ,il suo nuovo album “Lingua “immerso in un ambiente urbano decisamente pop ma con una marcata impronta brasiliana .

Barro e’ noto per essere compositori di vari brani di artisti del calibro di Lenine, Mariana Aydar, Rachel Reis ( Grammy latino) , Céu .

Nel suo nuovo album “Lingua “ lo vediamo anche duettare con il grande Chico Cesar autore di “Mama Africa“ arrivato sin sulle nostre radio , stella luminosa nel panorama della musica popolare brasiliana .

Parlaci del brano viralata caramelo : cosa significa ?

Il brano ” Vira-lata Caramelo sancisce la collaborazione con il cantante Chico César e promuove un potente incontro tra due generazioni e gli stati brasiliani vicini di Pernambuco e Paraíba. Il singolo porta con sé un’atmosfera leggera e vacanziera , al ritmo del reggae/mpb, con un sound moderno con texture synth pop e dub. La canzone affronta in modo intelligente il meme del cane color caramello come una chiave di lettura dell’ identità brasiliana. Ma Cosa sono i viralata caramelo ?

Sono cagnolini randagi presenti in tutti i quartieri più poveri del Brasile che girovagano e che sono diventati dei veri meme .

Dai versi della canzone “viralata caramelo Atravessando a nossa mistura

abençoando nossa loucura“ : e’ una frase metafora per ricercare anche nei quartieri più poveri la bellezza .

Parlare di viralata caramelo , spiega Barro e’ come dar luce alla spontaneità nelle nostre strade e nella vita di tutti i giorni.

Barro sara’ a Taranto il 13 aprile ,il 17 ad Altamura alla Masseria Mura’ e il 19 a Bari presso Secret Concert .

