Dal 3 al 6 gennaio 2026, torna a Matera la VII edizione di SASSI DIVINI

“Dal 3 al 6 gennaio 2026, la suggestiva location de il Complesso Le Monacelle a Matera, ospiterà la VII edizione di SASSI DIVINI, evento dedicato alla promozione della produzione vitivinicola e gastronomica della Basilicata, che si caratterizzerà anche per una presenza dal sapore autentico e pregiato: le castagne lucane.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Oltre alle eccellenze identitarie del territorio presentate nelle passate edizioni, cioè i vini della Basilicata e il tartufo lucano, la novità del 2026 è rappresentata dalle castagne lucane. La nostra regione è particolarmente ricca di questo frutto, soprattutto, nelle zone montane come il Vulture Melfese, con aree dedicate che superano i 2 mila ettari, la Val D’Agri e l’area del Pollino. Il tartufo e la castagna lucane sono alcuni dei pilastri della tradizione locale, con una significativa incidenza nell’economia regionale e nella ricca e variegata offerta culinaria . Nei giorni della manifestazione, un percorso sensoriale di degustazioni uniche e pregiate ci condurrà alla scoperta di prodotti che rappresentano un vanto dell’enogastronomia lucana sempre più protagonista sui mercati nazionali ed internazionali. Il programma della VII Edizione di “Sassi Divini” annovera anche l’autorevole presenza dell’Assessora all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Laura Mongiello, e di alcuni rappresentanti dei Parchi Regionali. Nell’elegante e splendida cornice del Complesso Le Monacelle sono collocati gli spazi espositivi per la degustazione dei prodotti indicati. La manifestazione sarà allietata dagli intrattenimenti musicali a cura di Dj Violet, dell’Associazione Culturale MaterArte, del trio Il Gran Jukebox e del Dj Skrezio; Masterclass dedicate ai vini delle cantine lucane. Domenica 4 gennaio, il talk “Turismo Enogastronomico: valorizzazione dei prodotti e dei Parchi di Basilicata”. Quattro giorni durante i quali sarà possibile vivere un’esperienza sensoriale davvero unica in grado di esaltare l’autenticità di sapere e sapori.

Programma evento

SABATO 3 GENNAIO

ORE 16:30 Apertura degustazione vini di Basilicata;

Visita spazi espositivi Tartufi Lucani;

ORE 21:30 Intrattenimento musicale a cura Dj Violet;

ORE 00:30 Chiusura prima giornata evento;

DOMENICA 4 GENNAIO

ORE 16:30 Apertura degustazione vini di Basilicata;

Visita spazi espositivi Tartufi Lucani;

ORE 18:00 Talk – Turismo Enogastronomico: Valorizzazione dei prodotti e dei Parchi di Basilicata;

ORE 20:30 Masterclass Vini di cantine lucane (su prenotazione);

ORE 21:30 Intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Culturale MaterArte;

ORE 00:30 Chiusura seconda giornata evento;

LUNEDI’ 5 GENNAIO

ORE 16:30 Apertura degustazione vini di Basilicata;

Visita spazi espositivi Tartufi Lucani;

ORE 20:30 Masterclass Vini di cantine lucane (su prenotazione);

ORE 21:30 Intrattenimento musicale a cura del trio Il Gran Jukebox;

ORE 00:30 Chiusura terza giornata evento;

MARTEDI’ 6 GENNAIO

ORE 16:30 Apertura degustazione vini di Basilicata;

Visita spazi espositivi Tartufi Lucani;

ORE 20:30 Masterclass Vini di cantine lucane (su prenotazione);

ORE 21:30 Intrattenimento musicale a cura Dj Skrezio;

ORE 00:30 Chiusura evento.”