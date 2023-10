Dai Sassi al Borgo a tavola con il Presepe da ”contorno”…

…e l’accostamento ci sta tutto, vista la collaborazione avviata tra privati e con la ”benedizione” (Natale è tra 40 giorni) dell’Amministrazione comunale di Matera, che hanno tirato fuori una offerta interessante che lega la rappresentazione del Presepe Vivente nei Sassi alla possibilità di degustare i ”sapori” della tradizione. Si comincia da tre…giornate, per un assaggio ”sperimentale” di quello che potrà essere il Natale 2024 o anche la Pasqua, chissà. Ma partiamo dal menù che, da quanto ha annunciato Luca Prisco, amministratore di Matera Convention Bureau, organizzatore della XIII edizione del Presepe Vivente, ha già raggiunto prenotazioni per 250 autobus…e non sappiamo ancora ”sotto Natale” come si suol dire. Segno che la promozione fatta per tempo funziona, anche passando per il TTG di Rimini, da dove sono passati- ospiti degli spazi del Comune e nell’area complessiva dell’Apt- c’erano anche gli Amici del borgo La Martella, con manifesti e cartolina dell’evento, presentato insieme all’assessora comunale alla cultura e al turismo Tiziana D’Oppido. Per farla breve . Ci saranno anche i sapori della buona tavola e della tradizione natalizia contadina, da degustare al borgo La Martella, nato negli anni 50 con la legge speciale sugli antichi rioni di tufo, ad accrescere l’offerta della XIII edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera www.presepematera.it/”. L’iniziativa, che rientra nelle giornate di celebrazione dei 70 anni di La Martella , è stata organizzata dall’Associazione ”Amici del borgo” per i giorni 8,9 dicembre 2023 e 5 gennaio 2024, di concerto con la società Matera convention bureau che ha in calendario nove date per le visite al Presepe. I visitatori troveranno al borgo, in piazza Montegrappa,e al costo di 5 euro, piatti come la crapiata, a base di cereali e legumi, ”fedda rossa” , il pane di Matera e quello dell’Immacolata ” u’ ficc’latidd”, pettole, cartellate, vino e musica folk.



E la cosa , ne siamo certi, desterà un pizzico di rammarico tra quanti si lamentano che a vendere in piazza, per un mese intero, dolci natalizi di altre tradizioni saranno i ”forestieri”. Torniamo all’assenza di cultura di impresa, che fa muovere l’economia e a diversificare e a destagionalizzare l’offerta. Sta di fatto, come hanno rimarcato Prisco, Grieco e l’assessora D’Oppido, che si tratta di un esempio ”fattivo e interessante” che contribuirà ad accresce la destagionalizzazione dell’offerta turistica locale. Non è escluso che l’Amministrazione comunale possa garantire anche dei bus navetta aggiuntivi alle normali corse di linea, per consentire a cittadini e visitatori di raggiungere La Martella. La spesa sarebbe contenuta e l’assessora D’Oppido si è impegnata a verificarne la fattibilità. Resta in ”caldo”, ormai da un anno e passa, la fruizione del teatro ”Ludovico Quaroni, non ancora ”consegnato al Comune” che – naturalmente- non ha ancora messo a punto la forma di gestione. Sarebbe opportuno, per evitare il verificarsi di atti vandalici e furti, come accaduto per altre opere pubbliche, che si proceda a un affidamento temporaneo della struttura culturale, visti i tempi lunghi per l’espletamento di un bando. Attorno all’Associazione Amici del Borgo, e questo è un bel segnale di aggregazione, c’è un gruppo di realtà diverse pronto a gestire quel bene. Ma un ”assaggio” ci vuole per l’Immacolata e l’Epifania con i ”Magi” che portano alla Natività pettole, ficc’latidd e cartellate e canzoni natalizie. Pronti infornate, nenie e zampogne con i ragazzi e i figuranti del borgo e del Presepe Vivente. Dai Sassi al Borgo a tavola con il Presepe da ”contorno”…