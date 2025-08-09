Dai Sassi a Sasso…di Castalda per i Suoni nel bosco di Gezziamoci

Un fine settimana all’insegna delle sonorità e della sostenibilità con il Gezziamoci che approda nel comune del Potentino con una vecchia conoscenza dell’Onyx jazz club, come Alfio Antico che abbiamo avuto modo di ascoltare a Matera in più occasione e Patrizio Trampetti. Per un concerto che annuncia la notte delle stelle cadenti, magari con un passaggio sul Ponte della Luna. Quel ponte tibetano che ha reso nota Sasso di Castalda che la lega a cielo e terra. Un legame ideale con Matera, la Città dei Sassi, che vanta una ”passerella in legno” (è questa è la esatta denominazione, come da delibera della giunta regionale) sul torrente gravina per un percorso che porta nel Parco della Murgia. Correzione a beneficio di tanti ignoranti, purtroppo, che per abitudine o ”ignoranza” la differenza palese tra i due tipi di ponte. Quello di Sasso è lungo 300 metri e alto 102, la passerella di Matera…è quasi a pelo d’acqua e consente il guado. Ma spazio alla musica e a un repertorio che risuonerà finchè non avrete espresso un desiderio all’avvistamento di una stella cadente. Alla fotografa ufficiale del Gezziamoci, Enza Doria, il compito di immortalare quelle scie.



IL COMUNICATO STAMPA

A Sasso di Castalda il 9 e 10 agosto due serate del festival Gezziamoci

Etnica e blues fra terra e cielo

Alfio Antico e Patrizio Trampetti tra i grandi interpreti degli appuntamenti di Vivi il Borgo. Trekking

sonoro nel bosco

Omaggio alle stelle e alla luna. Una terrazza sospesa fra terra e cielo sarà il nuovo palcoscenico di

due serate della 38.ma edizione del Gezziamoci, il jazz festival della Basilicata, a Sasso di Castalda.

Succederà nella notte di San Lorenzo e alla vigilia, il 9 e il 10 agosto, in compagnia di eccellenti

musicisti, tra i quali Alfio Antico, uno dei più grandi interpreti mondiali della tammorra e del

tamburo a cornice, e Patrizio Trampetti, tra i fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Gli organizzatori dell’associazione materana Onyx Jazz Club li hanno invitati per esplorare un

repertorio di blues e musica etnica attraverso l’esperienza immersiva di Vivi il Borgo, proposta dal

festival con l’obiettivo di coniugare cultura e territorio.

Sasso di Castalda, nuova meta del Gezziamoci on the road, è il comune lucano che ha dato i natali a

Rocco Petrone, ingegnere della Nasa e della missione Apollo 11 sulla Luna, ed è anche il paese del

ponte alla luna, ovvero il quarto ponte tibetano più lungo d’Italia, sospeso su un torrente a 102 metri

d’altezza. Ad una altezza inferiore, ma non meno proiettata verso la luna, si trova la Terrazza I.J.T.

(Indicazione Jazzistica Tipica) che sabato 9 agosto, dalle 19.30, ospiterà i concerti di Mino Lionetti

con due diverse formazioni. Una è il Blues Experience Acoustic Trio, un concetto, più che una

formazione musicale, ispirato dalla pura passione per il blues e dall’obiettivo di sperimentare, come

spiegano i componenti. Sono Mino Lionetti, voce, armonica e chitarra, Claudio Tristano, chitarra e

voce, Ciccio Coretti, chitarra. L’altra formazione è il Mino Lionetti & The Shuffle’s Brothers, di cui

fanno parte Mino Lionetti, armonica e voce, Claudio Tristano, chitarra e voce, Giuseppe Pignatelli,

basso elettrico, Roberto Fiorino, batteria.



Domenica 10 agosto l’appuntamento è alle 10.30 in piazza Petrone da dove partirà il Trekking

sonoro nel bosco con Alfio Antico e Jennà Romano. I due musicisti (Alfio Antico, tamburi a cornice,

e Jennà Romano, voce e chitarre), alle 21, in Terrazza I.J.T., si uniranno a Patrizio Trampetti, voce e

chitarra, per proporre il “Concerto delle due Sicilie” con Amedeo Ronga, contrabbasso, e Gennaro

Scarpato, batteria e percussioni.

“Concerto delle due Sicilie” è una proposta musicale che affonda le sue radici nella musica di

tradizione e nella forma canzone, il tutto legato al coinvolgente ritmo dei tamburi e agli strumenti a

corde della tradizione etnica che si fondono con le sonorità psichedeliche degli anni ’70.

Prossimo concerto del festival a Palazzo San Gervasio l’11 agosto, nel giorno della inaugurazione

dell’Audioteca del Gezziamoci, dove sarà protagonista il duo Kevin Angus Ramaglia-Alessandro

Gasmi.



Il nostro archivio

● L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed

iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della

Regione Basilicata dal 1988, ha

festeggiato il 23 gennaio i suoi quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla

passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York,

che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale

percorso che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di

concerti, la formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

● Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata coniuga i

concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della

valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della

Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da

Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu

a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali

Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il

Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana

dei festival

jazz ecosostenibili.

More info: Onyx Jazz Club, via Collodi n. 2 Matera; tel. 331 4711589

info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com

FACEBOOK: Onyx Jazz Club Matera – INSTAGRAM: @onyxjazzclubmatera

Social Media Manager: Marina Gemma

Media Partner: TRM Network

Fotografia: Enza Doria