Da Verdi a Santana a Miles. Banda della Marina concerto al top a Matera

Non avevamo dubbi e gli applausi che hanno contrassegnato in piazza San Francesco d’Assisi, nella serata di domenica 26 luglio, https://giornalemio.it/eventi/con-il-vento-in-poppa-la-banda-della-marina-il-26-luglio-in-concerto-a-matera/ l’esibizione dei musicisti della banda della Marina Militare, sono stati un tributo meritato alla professionalità dei musicisti guidati dal maestro e capitano di vascello Antonio Barbagallo , per la originalità e la varietà di un repertorio che unisce l’inno nazionale, a marce, brani e arie celebri di musica classica (da Verdi a Rossini a Puccini) a quella di musica contemporanea : dal rock al reggae. Sì è proprio queste ultime esecuzioni, accompagnate dalla partecipazione del pubblico, hanno confermato quando dicevano prima con due chicche come ”Music” del cantante e chitarrista inglese John Miles di 50 anni fa…e quell’omaggio a Carlos Santana con brani di successo degli anni ’70 ( Europa. Oye come va, Samba pa ti). Il resto è nella scaletta davvero varia, presentata dalla collega Isabella Romano, e nella bella voce della cantante Mary Di Giorgio che ha interpretato oltre al già citato Musica anche Memmory da Cats di Andrew Lloyd. alla medley dedicata a leggende del rock ( Deep Purple, Michael Jackson e Queen. ) Per la Banda della Marina Militare, che ha commosso i ”navigati’ soci dell’Associazione Marinai di Matera l’arrivederci a un prossimo approdo.

