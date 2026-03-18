Davvero creativa e identitaria la scelta di Antonio Dambrosio e Vincenzo Mastropirro , che hanno attinto a piene mani in un repertorio significativo, per cantanti e brani scelti, per una “Re/Vision’’ (la recente registrazione)che propone arrangiamenti di forte impatto emotivo e sensoriale. Così “Vedrai vedrai ” di Luigi Tenco, ‘’El pueblo Unido ‘’ degli Inti Ilimani, “Napul’è’’ di Pino Daniele fino a “Sbilenc Europa ” di Beethoven…D’Ambrosio la dice tutta su quel che sarà domenica 22 settembre a Bisceglie(Bari) nella prestigiosa Rassegna Musicale Arte Vives dir. Veronica Sinigaglia e Andrea Zecchillo a Palazzo Vives Frisari – Bisceglie…. Naturalmente Antonio e Mastropirro vi aspettano e vi invtano a non perdere una immersione sensoriale e ascetica. Ma prenotatevi…come riporta la locandina
RE/VISION
Vincenzo Mastropirro – flauto
Antonio Dambrosio – malletstation/chitarra/elettronica/arrangiamenti
Una idea musicale nuova, ricca di emozioni e nasce con il preciso intento di Re/Visionare melodie di brani celebri in una sorta di percorso che vede l’improvvisazione quale elemento primario legato a sensazioni che l’attimo riesce a dare.
Il duo propone moderni arrangiamenti, realizzati da Antonio Dambrosio, in chiave elettroacustica di alcuni brani della musica internazionale, popolare, classica e composizioni originali, in una performance elegante e raffinata che lascerà al pubblico il tempo di “assaporare” ogni singola nota, conducendolo in un viaggio musicale inedito.
Bella ciao (popolare)
Niño (V. Mastropirro)
I girasoli (H. Mancini)
El pueblo unido jamás será vencido (S. Ortega)
Sbilenc Europa (L.W.Beethoven/ A. Dambrosio)
Lascia ch’io pianga ( G. F. Handel)
I Talk to the Wind (I. McDonald – P. Sinfield)
Affetti sonori (A. Dambrosio)
Napule è (Pino Daniele)
Vedrai Vedrai (L. Tenco)
Da Tenco agli Inti Illimani la ‘’Re/vision’’ d’annata
Davvero creativa e identitaria la scelta di Antonio Dambrosio e Vincenzo Mastropirro , che hanno attinto a piene mani in un repertorio significativo, per cantanti e brani scelti, per una “Re/Vision’’ (la recente registrazione)che propone arrangiamenti di forte impatto emotivo e sensoriale. Così “Vedrai vedrai ” di Luigi Tenco, ‘’El pueblo Unido ‘’ degli Inti Ilimani, “Napul’è’’ di Pino Daniele fino a “Sbilenc Europa ” di Beethoven…D’Ambrosio la dice tutta su quel che sarà domenica 22 settembre a Bisceglie(Bari) nella prestigiosa Rassegna Musicale Arte Vives dir. Veronica Sinigaglia e Andrea Zecchillo a Palazzo Vives Frisari – Bisceglie…. Naturalmente Antonio e Mastropirro vi aspettano e vi invtano a non perdere una immersione sensoriale e ascetica. Ma prenotatevi…come riporta la locandina