Da Taranto a Corato le reliquie di San Cataldo. E per la festa i Coma Cose

Festa in grande a Corato ( Bari) nell’anno del Giubileo per il Patrono San Cataldo con l’arrivo delle reliquie da Taranto, la Città dei Due Mari, nota per i riti che dedica al Santo con fede, passione e nel solco della tradizione. E’ la prima volta che Corato accoglie , dal 23 al 25 agosto,quelle reliquie custodite innel ‘’cappellone’’ all’interno di un sarcofago e nella basilica che porta il nome del Santo. I festeggiamenti prevedono per il 26 agosto, in piazza, il concerto gratuito dei Coma Cose.



FESTA DI SAN CATALDO

23, 24, 25 + 26 agosto 2025

CORATO (BA)

PRESENTAZIONE

Lunedì 11 agosto

Ore 11.00, Sala consiliare – Palazzo di città

A Corato (Ba) dal 23 al 25 agosto torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali -quest’anno anche legati alla coincidenza dell’anno giubilare- recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore “San Cataldo” e PugliArmonica.

La festa si chiude con la consueta serata aggiuntiva, il “fuori programma di San Cataldo”, quest’anno con l’atteso concerto di COMA COSE in Piazza Cesare Battisti martedì 26 agosto alle ore 21.30 (ingresso libero)

Intanto mercoledì 20 agosto arrivano per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo, custodite nella città di Taranto: sosteranno fino al 26 agosto 2025 nella Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”.

I dettagli del programma 2025 della festa verranno presentati il prossimo lunedì, 11 agosto, alle ore 11 nella Sala consiliare del Palazzo di Città.

Interverranno il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative e Culturali Beniamino Marcone, l’Assessore allo Sviluppo Economico Concetta Bucci, il Dirigente I Settore Affari generali di Corato Pippo Sciscioli, il coordinatore Zonale della Zona Pastorale “San Cataldo” don Antonio Maldera, il Presidente della Deputazione Maggiore “San Cataldo” Aldo Scaringella e il Presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo.

Azzurra De Razza

Addetto stampa

3387755897 – azzurraderazza@gmail.com