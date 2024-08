Da Pomarico a La Linea de la Concepcion verso il ”gemellaggio” per Utopia

E’ stato ‘celebrato’ il 13 agosto scorso a Pomarico ( Matera), nel palazzo Marchesale, il preambolo del gemellaggio tra il Comune materano e la città spagnola de La Linea de la Concepcion , situata nella comunità autonoma dell’Andalusia. L’atto, siglato dai sindaci Juan Franco Rodriguez e Francesco Mancini, impegna le due amministrazioni – da oggi e fino al 17 marzo 2025- ad attivare tutti gli atti amministrativi, necessari per sottoscrivere in quella data il gemellaggio, nel corso di un consiglio comunale congiunto che si terrà in quella città spagnola, confinante con Gibilterra.

La rappresentanza del Comune spagnolo, era guidata dall’alcalde, il sindaco Josè Juan Franco Rodriguez ,quella non istituzionale da Josè Martinez Tellez, per la Protection Historica Linese ( Phl) e con loro l’ambasciatore in Italia del Phl , il pomaricano Giovanni Palumbo che ha ricevuto una targa di riconoscimento da parte dell’assessora alla Cultura, Beatrice Difesca. E Palumbo, che continua a far onore al suo cognome, ha compiuto più di un battito d’ali…nel solco della memoria su quanto accaduto per il naufragio dell’Utopia avvenuto al largo di Gibilterra il 17 marzo del 1891 del quale abbiamo parlato in tanti servizi, l’ultimo dei quali nel giugno scorso https://giornalemio.it/cultura/quei-sogni-infranti-del-naufragio-di-utopia-nel-libro-di-gianni-palumbo/. Palumbo, che ha gettato in concreto un ponte tra Pomarico, di dove erano originari alcuni migranti diretti in America, e La Linea de La Concepcion, ha ricevuto una menzione d’onore da PHL, in qualità di presidente della Associazione ”Camillo Giordano” per l’impegno profuso nel ricordare e tenere viva la memoria di Utopia.E’ un riconoscimento speciale, per gli stessi motivi, dal Comune spagnolo de La Linea de La Concepcion. E ora, come si dice in spagnolo, Adelante, por l’ hermanamiento…Avanti con il gemellaggio!