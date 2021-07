Mercoledi 7 luglio 2021 alle ore 18 presso il Villaggio del Fanciullo a Matera è in programma l’inaugurazione del laboratorio di artigianato solidale curato dalla Cooperativa Oltre l’Arte. Nell’occasione sarà sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato di Raffaele, ragazzo con sindrome di down.

Alla inaugurazione interverranno Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo – Arcivescovo di Matera – Irsina, Rosangela Maino – Presidente della Coop. Oltre l’Arte, Padre Angelo Sardone – Direttore del Villaggio del Fanciullo di Matera, Giuseppe Bruno – Presidente del Consorzio “La Città Essenziale”.

Modererà l’incontro il giornalista Filippo Olivieri.

“E’ un appuntamento molto importante – ha dichiarato Rosangela Maino – perché apre nuovi spazi di creatività ad un luogo che già in passato ha rappresentato un riferimento per i giovani artigiani, quando fu fondato nel 1960 il Centro di Addestramento Professionale “Arti e Mestieri”. Oggi, grazie alla sinergia tra il Villaggio del Fanciullo e la Coop. Oltre l’Arte, il laboratorio di artigianato solidale sarà il luogo ideale per far crescere e valorizzare le “abilità diverse” di soggetti deboli”.

Nell’occasione, con sorpresa per l’interessato, sarà sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato tra Raffaele Calabrese, giovane con sindrome di down, e la coop. Oltre l’Arte, che già si onora di avere nel suo organico alcuni giovani che, nonostante le difficoltà, hanno trovato nella cooperativa il luogo ideale per esprimere le proprie potenzialità, impegnandosi con dedizione, costanza e orgoglio di appartenenza.

L’evento, avrà dunque un forte “valore sociale” che va ben oltre il semplice “taglio del nastro”, per dare un senso concreto all’anelito di “ripartenza” e di “normalità”.