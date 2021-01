E l’omaggio a Fabrizio De Andrè con la ” Preghiera in gennaio” non poteva che venire da un cantautore sensibile, bravo e dalla vena interpretativa ricercata come il materano Alessandro Di Leo, a 22 anni dalla scomparsa di ” Faber” . La data è quella dell’11 gennaio con le note della Preghiera https://www.facebook.com/watch/?v=473883590681016 che si susseguono solenni ” …Lascia che sia fiorito Signore, il suo sentiero Quando a te la sua anima E al mondo la sua pelle…” per un omaggio senza tempo.