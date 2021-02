“Nuove produzioni nonostante i limiti della pandemia”. Così Francesco Zingariello annuncia il nuovo streaming con le pagine più belle di Bohème, in programma il 12 febbraio a partire dalle 20 dall’Auditorium “Gervasio” di Matera sul profilo Facebook e sul canale Youtube de La Camerata delle Arti.

Lo spettacolo, che vede la celebre soprano Katia Ricciarelli nelle vesti di regista, punterà sui passaggi musicali più significativi dell’opera di Giacomo Puccini valorizzati dalla direzione di una delle interpreti più importanti del melodramma italiano e internazionale.

“Ancora una volta Katia Ricciarelli sarà protagonista di una produzione de La Camerata delle arti – spiega Francesco Zingariello, direttore artistico dell’associazione – in qualità di regista e in una modalità alla quale la pandemia ci ha costretti ma che ha registrato, per noi, un inaspettata fetta di pubblico che ci ha premiato con un grande successo in termini di consensi e visualizzazioni anche con i nostri precedenti spettacoli in cartellone”.

Le pagine più belle di La Bohème, in queste ore, sta impegnando il cast nelle prove che si svolgono all’Auditorium del Conservatorio di piazza Sedile.

Sul palco nello streaming del 12 febbraio ci saranno: Nicola Malagnini (Rodolfo), Marcello Rosiello (Marcello), Bambina Viscovo (Mimì), Elena Finelli (Musetta), l’attrice Maria Grazia Zingariello (Elvira Bonturi) e il pianista Giovanni Marsico (Giacomo Puccini).