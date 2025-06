Da Matera a Venosa con i motori del passato

Qualcuno -immaginiamo- vorrà togliersi il pensiero prima di partire, andando a votare per il candidato sindaco di Matera e per i referendum, in modo da dedicarsi alla consueta ”passeggiata di Primavera” che il Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera organizzato puntualmente per un rombo di motori, condotti da manubri e volanti, alla scoperta della Basilicata. E domenica 8 giugno, con partenza dalla zona Paip 2, si ritroveranno i 90 appassionati con auto e moto di grandi marchi del passato italiani e stranieri. Fiat, Lancia, Guzzi, Piaggio, Lambretta per citare quelli dal cuore tricolore che, ahinoi, sono passati per varie scelte e vicissitudini in proprietà e produzioni imposte dal mercato.Il passato è passato e conta la volontà di tenere in efficienza veicoli coso vanto della nostra storia. A Venosa, con tappa al castello Pirro del Balzo, l’occasione per celebrare Orazio e tutto quanto ha lasciato in quella città, compresi i sapori della buona tavola. Un rombo di sapori…



COMUNICATO STAMPA

Il Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera, associazioni ambedue federate dell’ASI (Automotoclub storico italiano) hanno organizzato per domenica 8 Giugno 2025, la consolidata e attesa “Passeggiata di Primavera”.

Questa raggiungeremo il Comune di Venosa.

L’obiettivo è quello di aggiungere un’altra tappa al programma “Andare per castelli”, visitando il centro storico e il maniero Del Balzo, che ospita un interessante museo.

Il concentramento di partenza è previsto dalle ore 8.00 con partenza alle 9,15, presso la zona Paip 2, nelle vicinanze dei campi da calcio “Facchetti” nel Comune di Matera.

Si conta di arrivare a Venosa per le ore 11 del mattino, percorrendo le strade statali e regionali e, una volta nell’abitato, parcheggiare nella piazza antistante il castello..

Qui le moto e le auto (per un totale di circa 25 automobili, 20 motociclette e circa 90 partecipanti) potranno essere visionate dai cittadini e dai turisti.

Intorno alle ore 13 la auto e i motoveicoli si sposteranno nei pressi del ristorante Villa del Sorriso, dove è prevista la sosta per il pranzo.

Nel primo pomeriggio la carovana rientrerà a Matera.

“ E’ un gradito ritorno nella città che dette i natali a Quinto Orazio Flacco – hanno detto i presidenti dei due sodalizi Giovanni Scandiffio e Giacomo Dell’Olio – che ci permetterà di conoscere meglio la bella cittadina di Venosa, alla quale ci lega una comune tradizione storica, archeologica e letteraria”.

Matera, 6/6/2025