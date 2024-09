Da Matera a Pietragalla la passeggiata d’autunno di auto e moto d’epoca

Rombano i motori del passato, quelli che hanno un suono e un aroma particolari, e che mai la silenziosa, poco conveniente trazione elettrica potrà mai dare. Un rombo che va a benzina, gasolio, miscele in alcuni casi che andrà a mescolarsi, a motori spenti, con gli effluvi della vendemmia tra i ”Palmenti” di Pietragalla. A provare quella emozione gli appassionati del Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e del Club Auto e Moto Storiche Matera, che hanno organizzato per domenica 22 Settembre 2024, una “Passeggiata di Autunno”. E tale sarà per ammirare il paesaggio e godere di una guida di altri tempi, quando di elettronica, sensori e led c’era ben poco e l’aria condizionata – ci riferiamo alle auto- entrava da bocchettoni, abbassando i vetri dei finestrini e, per le sportive, aprendo il tettuccio o abbassando la capote. Altra storia per moto e scooter che il vento dovevano ”tagliarlo”, inducendo i centauri ha indossare caschi e giubbotti. Una conduzione che invitata alla sosta, lungo strade alberate, accanto a una fonte o a ridosso di un passaggio a livello. Amarcord…E buon divertimento agli amici dei due club che, ne siamo certi, brinderanno all’autunno con un calice di Aglianico.



COMUNICATO STAMPA

Il Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera, associazioni ambedue federate dell’ASI (Automotoclub storico italiano) hanno organizzato per domenica 22 Settembre 2024, una “Passeggiata di Autunno”.

Questa volta raggiungeremo il Comune di Pietragalla, in Basilicata.

L’obiettivo è quello di ammirare il centro storico della cittadina lucana e di visitare i famosi “Palmenti”, strutture scavate nella roccia e adibite, generalmente, alla preparazione e alla conservazione del vino.

Il concentramento pre-partenza è previsto dalle ore 8.00 con partenza alle 9,00, presso la zona Paip 2, nelle vicinanze dei campi da calcio “Facchetti” nel Comune di Matera.

Si conta di arrivare a Pietragalla per le ore 11,00 del mattino, percorrendo le strade statali e regionali e, una volta nell’abitato, sostare nei pressi dei “Palmenti”.

Qui le moto e le auto (per un totale presumibile di 25 automobili, 20 motociclette e circa 80 tra soci, familiari e amici) effettueranno una sosta per permettere ai partecipanti la visita dell’area..

Presumibilmente intorno alle 12,45, la carovana proseguirà alla volta di Oppido Lucano per una sosta e il pranzo nell’agriturismo “Villa Medica”..

Nel pomeriggio i partecipanti rientreranno a Matera.

“Una uscita particolare, lungo i percorsi della Basilicata interna – hanno detto i presidenti dei due sodalizi Giovanni Scandiffio e Giacomo Dell’Olio – che si congiunge anche alle tradizioni agricole e vitivinicole della Basilicata e che ci permetterà di conoscere meglio il territorio lucano orientale a confine con la Puglia, alla quale ci lega una comune tradizione storica, architettonica, gastronomica e antropologica”.

Matera 20/09/2024