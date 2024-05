Da Lanera a La Martella risuona nel vicinato la campanella

E sull’onda dei ricordi non poteva che echeggiare la scuola per la presenza di tanti ragazzi che sono la speranza di una città Matera e di una regione, la Basilicata, alle prese con il calo demografico, il taglio di servizi e con una ‘identità’ e una ‘memoria’ da preservare . Così dal rione Lanera al borgo la Martella sono protagonisti i ragazzi, la scuola, le associazioni di quartieri con tanta voglia di stare insieme. Giochi, passeggiate, laboratori creativi, artigiani, gastronomici,spettacoli, tradizioni nel solco dell’amicizia, dell’inclusione e della convivialità hanno caratterizzato a Matera e a Potenza la giornata europea del vicinato, organizzata dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 in collaborazione con 20 associazioni culturali e realtà di quartiere. Gli eventi, che coinvolgono cittadini di diverse fasce di età, si distinguono per creatività e impegno nel proporre usi e saperi del vivere in comunità, in vicinati, piazzette, quartieri e borghi come si usava nella Basilicata della civiltà contadina. E così a Matera, al quartiere Lanera, come al borgo La Martella, realtà nate con le leggi speciali sul risanamento dei rioni Sassi racconti, musica, giochi, l’inaugurazione di un giardino ‘’arido’’ con essenze autoctone come lentisco e roverella, sono l’occasione per coinvolgere adulti, ragazzi delle scuole, Università. Spazio anche ai sapori di un tempo con i laboratori del pane organizzati, nel pomeriggio in altre zone della città dall’Associazione Giallo Sassi. E la filiera del pane chiude la serata con pranzi e cene di comunità. Una giornata ma, ormai, il solo è tracciato e torneremo a Lanera e a La Martella…



Comunicato stampa

Venerdì 31 maggio si celebra la Giornata Europea del Vicinato. L’Associazione Quartiere Lanera collabora con il progetto “Prove di prossimità”, con altri soggetti e associazioni alle varie iniziative che si svolgeranno nel Rione, come da locandina allegata.

S’inizia alle ore 10,00 presso il Giardino di Semeria con la presentazione del progetto “Fare Scuola nel Quartiere” ed inaugurazione del Giardino Arido, a cura dell’Associazione, di alcune classi della Scuola Media “Nicola Festa” e del Gruppo di Ricerca Labnera dell’UNIBAS.

Alle ore 17,00 presso il Parco Lanera si svolgeranno un Torneo di Bocce e Giochi di strada.

Alle ore 17,00 si terranno presso l’Unibas un Laboratorio di lettura per bambini e bambine e un Trekking Urbano.

Il clou della giornata è rappresentato dalla Festa di Comunità alle ore 21,00 nel Giardino Semeria con il supporto degli abitanti e delle attività commerciali del Rione.

Matera, 28 maggio 2024

La Presidente

Rosalba Matera



DA LA MARTELLA A SERRA VENERDI

Giornata europea del vicinato 2024

Il programma della città di Matera

Gli appuntamenti del programma, se non diversamente indicato, sono rivolti a tutt*. Se trovate questa icona Image l’evento è particolarmente adatto alle famiglie con bambini*.

Il vicinato visto dal Borgo

Image Gli eventi si svolgeranno in Piazza Montegrappa

a cura dell’Associazione Amici del Borgo



Image ORE 9.00

Colazione in Piazza

Image ORE 10.00

Laboratorio musicale con materiale riciclato

Laboratorio artistico – creativo per ragazzi diversamente abili

Image ORE 11.00

Laboratorio di cucina

Image ORE 12.00

Pranzo in piazza

Image ORE 15.00

Laboratori Creativi

Image ORE 16.00

Giochi tradizionali

Image ORE 17.00

Laboratori culinari

Image ORE 18.00

Esibizione circense

Image ORE 19.00

Laboratori culinari

Image ORE 21.00

Esibizione musicale



Borgo Picciano A

Image DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 22.00

Unione e condivisione attraverso la cultura e la tradizione

Un evento dedicato alla promozione della cultura locale e alla condivisione delle tradizioni. Il borgo Picciano sarà animato da una serie di attività culturali, artistiche e ricreative

a cura del Circolo S.Benedetto F. Tamburrino

Centro storico e rioni Sassi

Image ORE 9.00 (riservato alle scuole), ORE 15.00, ORE 17.00

I segreti del pane di Matera Image

Laboratori teatralizzati sulla preparazione del pane

Image Museo del pane, Via San Francesco da Pane Vecchio – Sasso Caveoso

a cura dell’Associazione Giallo Sassi

Evento su prenotazione



ORE 15.00

L’APPELLO

Laboratorio artistico pedagogico e safari urbano per ragazzi dai 15 ai 25 anni

Image Recinto ospedale Vecchio, 8 – Sasso Barisano

a cura dell’Associazione Osmosis



Image ORE 18.30

I segreti del pane di Matera

Spettacolo itinerante

Image partenza da Piazzetta Pascoli

a cura dell’Associazione Giallo Sassi

Evento su prenotazione

In caso di maltempo: lo spettacolo si svolgerà all’interno dei locali del museo del pane.



Quartiere Lanera



ORE 10.00 (riservato alle scuole)

Prove di prossimità

Presentazione della terza edizione del progetto “Fare scuola nel quartiere”

Image Giardino Semeria, Piazza Padre Giovanni Semeria

a cura dell’Associazione Quartiere Lanera

In caso di maltempo: le attività si svolgeranno presso la Scuola Media “N. Festa”



ORE 12.00

I vicini son tornati?

Inaugurazione installazione/mostra

Image Unibas, via Lanera – aula C003

a cura del Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo

ORE 12.30

I vicini son tornati?

Attraversamento condiviso sensoriale e visita mostra

Image Unibas, via Lanera – spazio espositivo B004

a cura del Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo



ORE 16.00

Laboratori delle meraviglie: la comunità sostenibile dei bambini Image

Laboratori sulla sostenibilità per bambini 3-7 anni

Image Giardino Semeria, Piazza Padre Giovanni Semeria

a cura dell’Associazione Rebelterra

Prenotazione tramite messaggio whatsapp al numero 3716221094

In caso di maltempo: l’evento sarà un Laboratorio di Artigianato Solidale presso il Villaggio del Fanciullo di Matera.



ORE 17.00

Prove di prossimità Image

Torneo di Bocce

Laboratorio di letture per bambini

Image Parco Lanera, Viale della Quercia

a cura dell’Associazione Quartiere Lanera

In caso di maltempo: le attività si svolgeranno all’interno dei locali della Parrocchia Sant’Antonio da Padova.

Image ORE 17.00

Prove di prossimità Image

Trekking urbano alla scoperta del quartiere Lanera

Image Unibas, Via Lanera

a cura dell’Associazione Quartiere Lanera



Image ORE 18.00

Prove di prossimità Image

Image Parco Lanera, Viale della Quercia

a cura dell’Associazione Quartiere Lanera

In caso di maltempo: le attività si svolgeranno all’interno dei locali della Parrocchia Sant’Antonio da Padova.



Image ORE 18.00

I vicini son tornati?

Attraversamento condiviso sensoriale e visita mostra

Image Unibas, via Lanera – spazio espositivo B004

a cura del Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo



Image ORE 21.00

Prove di prossimità Image

Festa di comunità

Image Piazza Padre Giovanni Semeria

a cura dell’Associazione Quartiere Lanera

Image Piazza degli Olmi



Image ORE 16.30

L’agorà dei popoli: inclusione e integrazione attraverso lo sport Image

Giochi sportivi

a cura di UISP Matera

In caso di maltempo: le attività si svolgeranno presso l’aula magna dell’I.C. Bramante – Plesso Piazza degli Olmi, rimodulando le attività sportive e di gioco (ping pong, scacchi). Inoltre, alcune attività si potranno svolgere negli spazi della piazza coperti (galleria sotto la scuola di Piazza degli Olmi).

Image ORE 20.00

La piazza dei popoli Image

Cena sociale

a cura della Cooperativa Filef Basilicata



Image Quartiere Serra Venerdì



Image ORE 17.00

La Stramparata di quartiere Image

Laboratorio di assemblaggio di maschere e parata per il rione di Serra Venerdì

Image Via Gioberti, 19

a cura dell’Associazione Noi Ortadini

In caso di maltempo: l’evento principale verrà spostato presso la sede dell’Associazione “Il Beccogiallo ODV”, situata dietro la Scuola Minozzi.