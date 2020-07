Gli splendidi scenari di Matera che fanno da sfondo oramai ad innumerevoli produzioni di film e serie tv torneranno da domani sera, martedì 21 luglio (21,15), sulla rete ammiraglia della Rai con le repliche della serie “Sorelle” che ha come protagonista principale Anna Valle e che ebbe un ottimo successo di pubblico.

Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, la serie vede nel cast, tra agli altri, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri e diversi attori lucani tra cui Nando Irene e Antonio Andrisani.

A seguire la trama di questa storia multigenere, con venature melò, rosa e giallo sino al paranormale : “Chiara Silani, avvocato di successo in uno studio di Roma, è costretta a tornare a Matera, sua città d’origine per l’improvvisa sparizione della sorella Elena, che vive lì con i suoi tre figli nati dalla relazione con l’allora marito Roberto Roversi che era stato il fidanzato proprio di Chiara. L’avvocatessa pare essere l’unica a preoccuparsi per la strana sparizione di Elena mentre i nipoti sembrano essersi abituati alle assenze della madre e, anzi, ne coprono la sparizione fino a quando la zia non se ne accorge e la verità viene fuori. Chiara denuncia quindi ufficialmente la scomparsa della sorella alla sua amica ispettrice Silvia Schiuma ed è costretta a rimanere in città e a chiedere aiuto a Roberto che arriva da Parma.

Chiara si accorge di un uomo che la osserva dalla finestra, trova dei bigliettini con delle minacce in giardino e scopre che Elena era stata sospesa dal liceo artistico dove insegnava per motivi disciplinari. Successivamente viene trovato un corpo in un burrone e si ipotizza che potrebbe essere quello di Elena, morta suicida. Intanto, la madre Antonia, che soffre di una forma di demenza, pensa che la figlia sia ancora viva.”